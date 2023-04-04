《12日》鄧麗欣對婚姻著重穩定理念一致　馬志威講求相處舒服輕鬆

由本地製作有限公司出品及製作、伍健雄監製、林愛華執導的電影《12日》，是20年前經典電影《12夜》的概念延續，用12日道出10年夫妻關係，將一段愛恨交纏的婚姻，赤裸呈現於大銀幕上，電影將於4月27日上映。

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香港電影《12日》由鄧麗欣、馬志威主演，以12日道出10年夫妻關係。（《12日》電影劇照）

電影跨度鄧麗欣與馬志威飾演的男女主角之間多年的婚姻離合，以女性的角度探討婚姻關係。（《12日》電影劇照）

《12日》講述Jeannie （鄧麗欣 飾）跟 Simon （馬志威 飾）決定結婚，只緣於沒有地方讓他們親熱。婚禮的繁文縟節到了21世紀，依然老土肉麻，但一生人只一次，肉麻他們都喜歡，因為有愛，到婚姻生活的開始，卻才是真考驗：Jeannie 發覺曾經最親密的人，已成陌路，Simon 跟她的價值觀不同了，他看不起自己了，他覺得她的生活要圍繞著他，否則是沒意義了，她決定分開，卻沒想到她已「習慣」了 Simon，分開要比死更難受。三年過後， Simon 卻又跑回來，他生意失敗，窮途末路，他需要她，但她還愛他嗎？

電影以鄧麗欣與馬志威之間的婚姻作為起點，結婚只緣於沒有地方讓他們親熱。（《12日》電影劇照）

結婚儀式來到21世紀，依然充滿繁文縟節，似乎令鄧麗欣與馬志威也相當頭痕。（《12日》電影劇照）

《12日》跟《12夜》一樣，以12個章節，用生活細節講述一段關係，而這次則完全以女性角度作出發，導演林愛華指這一部是女性電影，跳入女主角世界， 導演特別為電影下了註解，道：「《12日》源於2008年為短篇合集電影《十分鍾情》而寫下一個從冇錢到有錢的夫婦的故事，我將之延續，成為了《12日》。婚姻對於女性來說是人生的開始，之後會用上大部份的精力，投入於婚姻裡面，但對男性來說可能就是結束，因為一段關係已經有定案，就會較專注事業與人生。《12日》以極端背景講婚姻關係，但我更想講的是在父系社會裡面的女性地位，探討女性在社會中的角色，男觀眾在觀賞這部電影時，或可以窺探女性的視點。」導演又強調不要以《12夜》的心態去看《12日》，因為不盡相同。

導演林愛華指《12日》是一俥女性電影，完全以女性角度出發敘事。（《12日》電影劇照）

導演林愛華藉由鄧麗欣與馬志威飾演的夫婦，在婚姻中經歷起跌，探討男女對婚姻關係看法的異同。（《12日》電影劇照）

對於兩位主角Stephy及Edward來說，他們對婚姻都有不同的看法，簡單如甚麼時候才應該結婚，理想的婚姻時間，Stephy的看法是：「要看雙方對未來的睇法，觀念是否一致，當大家覺得穩定，需要組織家庭的時候，就去結婚，而最理想的結婚時間，就是我想生小朋友，想要有一個家庭，才會結婚。」

主演《12日）的鄧麗欣認為當關係裡的男女覺得穩定、需要組織家庭的時候，就去結婚。（《12日》電影劇照）

馬志威則道：「每一位都不一樣，有些人純粹是想要有個家庭，有些人會因為感情變淡對結婚，因為我需要一些衝擊，所以才選擇結婚，但這個不是我，我反而覺得大家在一起很自然、放鬆、舒服，那就結婚！」簡單的一個問題，已看出男女看法大不同，《12日》帶出的觀點與角度，絕對值得討論！

主演《12日》的馬志威對婚姻的看法則與女主角鄧麗欣不同，他認為若覺大家在一起很自然、放鬆、舒服，就應該結婚。（《12日》電影劇照）

《12日》令人期待，但相信《12夜》這部經典電影同樣令人懷念，為了讓影迷可以一氣呵成重溫好戲及率先欣賞新作，今個月將舉行兩場「12夜與日愛恨交纏場」，觀眾可以欣賞兩齣好戲之餘，林愛華導演及馬志威亦會現身映後分享。門票由4月4日起公開發售，影迷萬勿錯過！

鄧麗欣、馬志威主演的《12日》將於4月27日正式上映。（《12日》電影海報）