DC最新超級英雄《藍甲蟲》造型抄足Iron Man　預告惹外國網民公憤

超級英雄世界兩大龍頭DC Comic與Marvel，從漫畫至電影年代一直競爭不斷，近年Marvel在電影市場取得重大成功，拋離傳統極受讀者歡迎的DC超級英雄，令DC亦在華納領航下開展新一輪電影宇宙開發計劃，試圖收復失地。在2023年推出頭砲電影《沙贊：眾神之怒》（Shazam！Fury of the Gods）後，DC下一部超級英雄電影《藍甲蟲》（Blue Beetle）亦放預告，推出首位拉丁裔超級英雄，電影將於8月17日在美國上映。

DC Comic全新超級英雄電影《藍甲蟲》將於八月上映。（《藍甲蟲》電影劇照）

《藍甲蟲》電影預告片日前上載到網絡，旋即引起外國網民關注，並指責DC Comic抄襲Marvel旗下的超級英雄電影造型。（《藍甲蟲》先導海報）

然而在《藍甲蟲》預告推出後，片中藍甲蟲的超級英雄裝甲造型卻惹來外國網民公憤，指責藍甲蟲在多方面抄襲Marvel旗下的超級英雄，疑似將鐵甲奇俠（Iron Man）、蜘蛛俠（Spider-Man）及《蟻俠》（Ant-Man）系列的Yellowjacket不同造型元素結合，被批評毫無原創成份，電影尚未上映已引來極大爭議。

DC全新超級英雄藍甲蟲，被外國網民批評造型抄襲Iron Man。（《藍甲蟲》預告截圖）

藍甲蟲的頭盔與面具造型在配色以外，與Mavrel一哥Iron Man非常相似。（《鐵甲奇俠》電影劇照）

藍甲蟲裝甲背後的觸手與角色設計，均與蜘蛛俠有不少相似之處。（《蜘蛛俠：不戰無歸》電影劇照）

藍甲蟲的裝甲造型亦令不少外國網民聯想到《蟻俠》首集的奸角Yellowjacket。（《蟻俠》電影劇照）

從《藍甲蟲》的預告中可見，的確有不少似曾相識的元素，藍甲蟲的裝甲中，頭盔與面具雖然改成藍黑色配搭，但設計卻極似電影版的Iron Man，而裝甲的穿着方式，亦與《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡利用納米科技的Mark 50裝甲首次登場時極為相似。

藍甲蟲裝甲的穿戴方法，由藍甲蟲本體身上延伸，貼身覆蓋主角的全身。（《藍甲蟲》預告截圖）

藍甲蟲的裝甲啟動與穿戴方法，與《復仇者聯盟3：無限之戰》中，首次利用納米技術結合Iron Man裝甲的Mark 50盔甲一樣。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影截圖）

藍甲蟲的裝甲穿戴細節，並不及Iron Man的納米裝甲一樣細節豐富。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影截圖）

藍甲蟲的裝甲亦配置後背推進噴射器。（《藍甲蟲》預告截圖）

Iron Man早於《復仇者聯盟》裡所用的Mark 7裝甲加入後背推進噴射器。（《復仇者聯盟》電影截圖）

而藍甲蟲裝甲背部，亦有配置兩根機械觸手、噴射裝置及蟲翼，雖然造型清一色配上藍色，但仍然令不少超級英雄粉絲聯想到蜘蛛俠的「鐵甲蜘蛛」裝甲、《蟻俠》首集的奸角Yellowjacket、甚至裝甲帶有飛行蟲翼的黃蜂女（Wasp），難怪外國網民在《藍甲蟲》預告推出後狠批DC抄襲。雖然只有零星外國網民表示罷睇，但相信疑似抄襲的討論持續發酵下，亦會因此對電影在年中上映時的票房成績帶來負面影響。

藍甲蟲的裝甲除了噴射器外，亦有一對蟲翼。（《藍甲蟲》預告截圖）

藍甲蟲裝甲的蟲翼與《蟻俠》系列的黃蜂女裝甲亦有相似之處。（《蟻俠》電影劇照）

藍甲蟲的動作，相信會令大家想起Iron Man的招牌動作。（《藍甲蟲》預告截圖）

Iron Man一角歷經長達10年的建造，此招牌動作早已深入觀眾心目中。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照）

藍甲蟲在需要防衞之時，亦會製造出半透明的能量盾自保。（《藍甲蟲》預告截圖）

Iron Man在《復仇者聯盟4：終局之戰》裡的最後一套盔甲，亦配備能量盾。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

藍甲蟲的超能力之一，是利用想像力製造出無限可能的武器，並會從裝甲裡製造出來。（《藍甲蟲》預告截圖）

Iron Man在對戰Thanos時，所穿着的Mark 50裝甲，亦能夠利用納米分子製造出多款武器。（《復仇者聯盟3：無限之戰》電影截圖）