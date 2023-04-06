機動兵工廠︱造星二女超酸阿杰帶藝投師　自言舞技有肢體表現優勢

鄭中基旗下網絡頻道「機動電視台」早前宣布舉辦演員訓練班「機動兵工廠」，並於今日（6日）舉行開鏡儀式，攜同課程星級導師楊偉倫及學員陸維德（Wade）、林美圻（米奇）、周芷慧（阿杰）、何求、陳昭煊（超酸）及李煥林一同出席，啟動「機動兵工廠」計劃。

鄭中基旗下頻道舉辦「機動兵工廠」，攜同星級導師楊偉倫、學員陸維德（Wade）、林美圻（米奇）、周芷慧（阿杰）、何求、陳昭煊（超酸）及李煥林一同出席開鏡儀式。（葉志明 攝）

入選參與「機動兵工廠」計劃的學員超酸、阿杰與何求，曾分別於《全民造星》節目及《試當真》平台上亮相，為了進深演技成為演員，因此帶藝投師。三位學員在開鏡禮上接受訪問時，表示認為「廠長」鄭中基憑各人的氣質、性格、忠於自己的程度進行挑選，學員超酸更表示非常欣賞Ronald對後輩的提攜：「雖然呢個係比賽，但係唔會係淘汰制。當然我哋唔會因為咁而唔比心機，佢好為學員着想，希望我哋都可以攞到嘢走！可以好開心咁嚟玩！」阿杰則認為計劃挑選出6位學員，能令導師更專注發掘每一位的潛能，比學員眾多的設計更好。

曾參加《全民造星IV》的超酸、阿杰，連同《試當真》亮相的何求一同接受訪問。（葉志明 攝）

超酸與阿杰早因《全民造星》而認識，但他們表示並沒有相約一同參加「機動兵工廠」，在計劃中一同入選僅為偶然。而何求與其他學員則在今日首次與大家認識，但何求直言：「好似他鄉遇故知！」而阿杰亦表示遇到演藝路途上的同路人，彼此亦話題甚豐。

同為《全民造星IV》參加者超酸與阿杰表示沒有夾定參加「機動兵工廠」試鏡。（葉志明 攝）

未有在《全民造星IV》最終以組合出道的超酸，自言《造星》較傾重在歌唱舞蹈上，而演技方面則未有仔細發掘，她表示：「完咗《造星》對演戲加深咗認識、有興趣，所以之後都會參加workshop，盡量磨利自己把刀、發揮得好啲。」但她認為自己的舞技沒有為試鏡加分，但亦指自己在肢體表達技巧上具有優勢。日前超酸推出單曲《Sour Funny》，她表示會向鄭中基取經：「會嘅！但係主要都會係演戲。」鄭中基在同場接受訪問時表示暫時不打算教唱歌，超酸則笑指：「咁就唯有嗌多啲『廠長好嘢』睇下放飯嘅時候問下可唔可以。」

何求表示已向《試當真》游學修表達參加「機動兵工廠」的意願。（葉志明 攝）

曾亮相《試當真》校花校草的何求，表示早向游學修提柔及參與「機動兵工廠」的意願：「梗係有啦！咁呢個機會都好難得，所以想好好把握、學習！」至於合約層面，何求表示不方便回應，但指：「過去嘅何求已經過去，未來嘅何求會更加好！」「機動兵工廠」星級導師囊括多位重量級演員及幕後工作者，何求表示自己猶其期待向謝君豪學習，而超酸與阿杰則分別期待向楊偉倫及「蝦頭」楊詩敏取經。