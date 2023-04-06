森姆積遜擔正劇集《秘密入侵》　龍母Emilia Clarke首度加盟MCU

Marvel Studios 繼《洛基》（Loki）、《月光騎士》（Moon Knight）後， 「復仇者聯盟」元祖級成員神盾局局長費尼克（Nick Fury）全新原創劇集《秘密入侵》（Secret Invasion）即將於6月21日Disney+ 獨家上線，延續Marvel電影宇宙（MCU）第5階段！

由森姆積遜擔正演出的Marvel電視劇《秘密入侵》，將會延續《Marvel隊長》裡的故事。（《秘密入侵》劇集海報）

《秘密入侵》劇集講述擁有比地球先進科技、自身擁有變身能力，可以隨心所欲變成任何生物的外星種族「斯克魯爾人」，多年來一直喬裝成人類秘密滲透地球，暗中發動戰爭。由於事態日益嚴重，成為全球頭號追捕目標的費尼克決定重返地球，作最後一戰，解救秘密入侵危機！

森姆積遜飾演的Nick Fury局長，會回到地球調查斯克魯人的密謀侵入。（《秘密入侵》劇集劇照）

於2019年的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man：Far From Home）片尾彩蛋中，神盾局局長費尼克（森姆積遜Samuel L. Jackson 飾）竟然由擅長變形的「斯克魯爾人」（Skrull）泰勞（Talos）化身模仿，而真正的費尼克卻身處外太空的指揮中心統領「斯克魯爾人」，震撼全球觀眾！全新原創劇集《秘密入侵》把宇宙戰線帶回地球，更多關於費尼克及「詭族」的神秘謎團及線索即將曝光，加上連場緊張刺激打鬥及特技，必令觀眾眼前一亮，絕不能錯過。

在《Marvel隊長》裡首次登場的斯克魯人，將會策動一場滲透大戰，要Nick Fury回到地球調查。（《秘密入侵》劇集劇照）

《秘密入侵》除費尼克外，還有其他MCU元祖級成員再次登場，包括艾美獎得主馬田費曼（Martin Freeman）飾演的CIA探員艾霍勞士（Everett Ross）、女神級演員高碧史蜜達絲（Cobie Smulders）飾演的神盾局特工瑪惠希依（Maria Hill）、當卓度（Don Cheadle）飾演的占士洛德（James Rhodes）/戰爭機器（War Machine）、以及於《Marvel隊長》首次現身，由賓曼迪臣（Ben Mendelsohn）飾演的泰勞。

由Cobie Smulders飾演的Agent Hill將會再次與舊老細Nick Fury合作保護地球。（《秘密入侵》劇集劇照）

新加入演員包括《爭寵》（The Favourite）金像影后奧莉花高雯（Olivia Colman）、《韓索羅：星球大戰外傳》（Rogue One：A Star Wars Movie）及大熱美劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）等。

龍母Emilia Clarke於《秘密入侵》裡首度加盟Marvel電影宇宙。（《秘密入侵》劇集劇照）