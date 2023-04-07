《命案》成遠東電影節精選電影　《全個世界都有電話》將世界首映

第25屆烏甸尼遠東電影節公佈選片名單，當中3部電影包括《全個世界都有電話》、《命案》、《白日青春》皆由高先電影發行，可喜可賀！

今年烏甸尼遠東電影節共選映78部來自14個國家及地區的電影，由黃浩然執導最新作品《全個世界都有電話》入圍烏甸尼競賽部份及作世界首映。由點對點製作有限公司製作、由高先電影有限公司全球發行，黃浩然執導，曾麗芬、黃浩然、鄺珮詩、鍾宏杰、吳奇龍、陳保英監製，由周國賢、韋羅莎、陳湛文夥拍蔡思韵、周漢寧、鄧麗英演出，將於今年暑假正式公映。

《全個世界都有電話》入選第25屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽電影，並將舉行世界首映。（電影公司提供）

電影《命案》由 MakerVille Company Limited出品，銀河映像 (香港) 有限公司攝製，高先電影香港發行，入圍「光影浪潮香港電影新動力 – 精選電影」組別。電影由杜琪峯、游乃海、朱淑儀監製，鄭保瑞執導，影帝林家棟、Mirror隊長楊樂文、吳廷燁、伍詠詩、陳湛文主演。早前獲邀參加柏林影展「特別展映單元」 (Berlin International Film Festival - Berlinale Special) ，並且成為仍在舉行的第47屆香港國際電影節亞洲首映暨開幕電影，全場觀眾更罕有地在電影結束後激烈鼓掌超過三分鐘，表示對本片的讚賞，導演鄭保瑞率領一眾主創鞠躬答謝觀眾愛戴。《命案》將於4月20日盛大公映，敬請期待！

《命案》入圍烏甸尼遠東電影節「光影浪潮香港電影新動力 – 精選電影」組別。（電影公司提供）

以特殊難民題材揭開香港的隱祕暗角，影帝黃秋生搭檔巴裔素人男孩林諾，演出另類公路父子情電影《白日青春》入圍競賽部分。電影由劉國瑞執導，較早前榮獲第59屆金馬獎「最佳新導演」、「最佳男主角」以及「最佳原著劇本」3大獎項，並且獲得將於本月16日舉行之第41屆香港電影金像獎4項提名，包括「最佳編劇」、「最佳男主角」、「最佳新演員」及「新晉導演」。再下一城，入選烏甸尼遠東電影節，可喜可賀！《白日青春》正在上映中，萬物錯過。