李尚正演《死屍死時四十四》最難角色　被周星馳發掘：星爺打畀我

香港黑色喜劇《死屍死時四十四》日前正式上映。電影為《正義迴廊》導演何爵天第二部執導的劇情長片，並由毛舜筠、鄭中基、MIRROR成員Edan呂爵安、阿Jer柳應廷、楊偉倫、黃又南、余香凝及李尚正等主演。

《死屍死時四十四》由何爵天執導，毛舜筠、鄭中基、Edan呂爵安、阿Jer柳應廷、黃又南、余香凝及李尚正等主演。（《死屍死時四十四》電影海報）

李尚正於《死屍死時四十四》裡飾演「臨海峯」住宅的保安員「李寶安」。（《死屍死時四十四》電影劇照）

劇情中，「臨海峯」一眾住戶面對家門前出現的一具裸屍感到手足無措，在與李尚正飾演的保安員「李寶安」周旋下發生連串蝦碌幽默的橋段。早前《死屍死時四十四》演員李尚正及編劇江皓昕接受《香港01》專訪，大談拍攝電影期間的趣事，以及李尚正此前在演藝路途上的經歷。

《死屍死時四十四》主演李尚正與編劇江皓昕（左），早前接受《香港01》專訪。（葉志明 攝）

兩次從香港大學休學

成為演員前，李尚正求學時期已經一位高材生，曾於香港大學修讀建築系。走在不少人夢想的旅途上，李尚正大學時期一直有志投身演藝事業，及至決定從香港大學休學，李尚正受訪時表示：「我係中途冇讀。」他表示建築系曾經亦是自己的目標：「嗰時諗係夢想，但係後尾讀讀下發覺…自己懶啦、辛苦啦，又冇得瞓。出到嚟又要落地盤，唔洗落地盤都成日對住部電腦。」修讀至大學最後一年，李尚正有了一個重大決定：「嗰時讀第三年，又要做Final Year Project（畢業作品）、又要捱幾十晚通頂，所以就Suspend（休學）咗先啦！」

李尚正求學時期成績優異，本來於香港大學修讀建築系，但卻因為發現到演藝事業而兩次休學。（葉志明 攝）

首次休學，李尚正先到南美旅行，然後輾轉任職電視幕後工作，但他亦表示曾經打算完成學位：「Suspend咗兩年左右，一年幾我返咗去讀，發覺當初嘅決定係啱嘅，所以就再踢咗一次囉！」擔任幕後製作的生活模式與建築行業大同小異，不乏「捱幾十晚通頂」的時光，但李尚正認為興趣所在，令自己不介意看似一樣的生活：「我覺得呢科同做電視或者電影一樣，你要有心機同興趣，先做得開心，如果唔係就只係對住啲嘢咁。」他續指熱愛媒體製作的工作，亦表示做每一件事也找到目的：「未算係夢想咁勁嘅，但係係一樣做得輕鬆嘅事。同埋扮鬼扮馬有錢嘛大佬！梗係做啦！」

同樣要捱更抵夜，李尚正表示在演藝事業中更能找到目標與快樂。（葉志明 攝）

李尚正投身娛樂圈，曾擔任記者及不少幕後工作，工作範圍觸及前、中、後期製作及剪接等，但他表示一開始未有給予自己明確的限制與定位：「順其自然嘅，我本身係做林海峰節目嘅製作，係幕後嘅。咁阿Jan就話『你不如出鏡啦！我哋要人啊！』未算係主持，算係助理主持咁。」與林海峰合作，他坦言：「好驚呀！林海峰喎！」但亦因此令觀眾日漸留意到他在電視上的身影。

李尚正於《死屍死時四十四》裡飾演的保安員「李寶安」，工作的住宅大廈正是「臨海峯」，與李尚正演藝路途初期合作的林海峰同音。（《死屍死時四十四》電影劇照）

被周星馳發掘

對不少觀眾而言，由周星馳執導的《長江七號》是李尚正最印象深刻的演出。談及被星爺相中的故事，李尚正笑指：「星爺識得我哋（有線）一個導演，就打過嚟話『你嗰到有條友仔、好得意喎！識唔識佢？』然後星爺就打畀我『你得唔得閒呀？不如上嚟傾兩句呀？』咁我就走咗去做喇！」即使在未有社交媒體的年代，他提到周星馳亦經常主動發掘有趣的演員：「我都唔知點解會發生，佢平時見到一啲有Talent或者得意嘅人，都會打電話去電視台問，佢真係會咁做。」

李尚正表示周星馳經常主動發掘眼中認為有趣的演員。（葉志明 攝）

周星馳的電影裡，經常有不少或許其貌不揚、卻又令人印象深刻的演員，李尚正表示星爺的眼光非常獨到：「有時啲副導咪搵一百幾十個人嚟（拍攝），嗰啲人同佢心目中有趣嘅人係兩回事嚟。同埋佢唔係好講到畀啲副導聽、嗰種要求同品味，冇得教嘅。佢自己係好勤力嘅，去搵我哋呢啲人。」成為周星馳旗下的藝員，李尚正笑指為星爺「打工」首兩年不乏夢幻的感覺，但亦因為朝夕相處工作而漸漸習慣。

周星馳的電影中經常現看似其貌不揚，但非常有趣的演員。（《功夫》電影截圖）

談到參演周星馳的電影，李尚正表示星爺在片場影響力極深：「佢有雙重身份啦，同時係創作者、投資者，有時亦都係導演，幾樣夾埋一齊。」而外界有傳周星馳經常臨場創作、即興表演，阿正亦表示同意：「佢好隨機應變嘅，如果喺現場有啲嘢、比劇本更加好，佢梗係攞現場嘅啦。但係佢嘅優勢係，佢係周生喎！咁佢話改、全世界都改啦！」但他亦表示周星馳為人從善如流，只差一眾合作者提出意見的膽色：「比較少人會提出嘅，可能係谷德昭會囉、因為佢係咁嘅人嘛。但係周生亦都好想大家去提出相反嘅意見，所以佢成日都問。佢自己知你班友都未必會講嘅，但係佢都會問嘅，佢好意識到大家有種拘謹、同埋驚會Backfire嘅。」

李尚正與周星馳合作中，親身目睹星爺在拍攝現場即興演出的出身入化。（葉志明 攝）

《長江七號》Meme圖主角

接拍《長江七號》後，李尚正飾演的學校主任與徐嬌飾演的學生對話畫面，意外被華語電影觀眾截圖進行二次創作，令李尚正成為Meme圖（迷因圖）的主角。阿正表示《長江七號》與《美人魚》的畫面被製成Meme圖，一定程度成為困擾：「搞到我返去（大陸）揼骨，啲人話『你咪嗰個老師？』你返去揼骨你唔想人知嘛！」隨着Meme圖廣為流傳，李尚正的銀幕形象一方面變得家傳戶曉，但亦對性格做成影響：「慘嫁！其實唔係咁好，影響到我性格、想收埋，原本我都唔係咁嘅。」

李尚正於《長江七號》的演出，意外被華語電影網民截圖，更被二次創作成為Meme圖（迷因圖）片的男主角。（《長江七號》電影截圖）

同樣被截圖製成迷因圖的事，李尚正拍攝《美人魚》後，又再次經歷。（《美人魚》電影截圖）

成為《死屍死時四十四》最難演角色

《死屍死時四十四》由何爵天執導，劇本故事則由《那夜凌晨，我坐上旺角開往大埔的红van》編劇江皓昕執筆創作，江皓昕在訪問中表示創作初期，已經希望請李尚正飾演保安員「李寶安」一角，他解釋指：「因為呢套係群戲，而群戲好需要一啲演員、係唔會喺現場煩你嘅，佢一定係好聰明、處理晒所有嘢、一個問題都唔會問嘅。當我哋面對好多其他難題嘅時候，佢係會做到101分畀你嘅。」江皓昕笑指：「我就想寫一個最難演嘅角色畀佢。」阿正亦表示難度甚高：「最多嘢背嘅一個角色！」

《死屍死時四十四》的編劇江皓昕（左）表示，在構思「李寶安」一角初期，已經屬意由李尚正飾演。（葉志明 攝）

李尚正在《死屍死時四十四》飾演的李寶安，是一位記性極好的保安員，不僅在劇情中與Edan呂爵安有一段考記性的對手戲分，而且在後樓梯一段亦與鄭中基、黃又南、劉江與楊偉倫針鋒相對，各單位的住客資料亦能夠倒背如流。江皓昕透露劇本原初的版本比上映版更誇張：「而家呢個版本係第三四個版本，第一個係有成頁係佢背晒臨海峯二百幾個單位每一位姓乜嘅！」

李尚正於《死屍死時四十四》裡與MIRROR成員Edan呂爵安有一段相當長的對手戲份。（《死屍死時四十四》電影劇照）

江皓昕在構思劇本故事時，早已非常看重「李寶安」一角的作用，他表示：「其實一開始已經有，因為有一個行動、就一定有一個反作用力畀佢，做一個敵人、所謂反派啦。有諗過係一個、定係一班，好似《回魂夜》嗰班咁，最尾就覺得已經夠多人，所以就不如一個頂晒成Team人。」