花椒之味︱鄭秀文雙提名痛失影后　一個原因令華仔肯做Sammi司機

2019年由鄭秀文主演，許鞍華監製、麥曦茵執導的電影《花椒之味》，是Sammi在本年度新作《流水落花》推出前，最接近金像獎影后一次。鄭秀文在《花椒之味》裡飾演女主角夏如樹，在父親的喪禮上得知自己在台灣與內地，各有一位同父異母、素未謀面的妹妺夏如枝、夏如果，並因此展開對父親情感的轉向，從兩位妹妹與父親的關係身上，重新思考何謂親情。

《花椒之味》由麥曦茵執導，鄭秀文、賴雅妍及李曉峰主演。（《花椒之味》劇照）

鄭秀文憑《花椒之味》入圍第39屆金像獎最佳女主角，可惜還是與獎項無緣。（《花椒之味》電影劇照）

Sammi當年憑《花椒之味》及另一部作品《聖荷西謀殺案》提名香港電影金像獎「最佳女主角」獎，以雙提名成為當年的大熱門人選。然而Sammi至今無緣金像影后殊榮，亦正因兩部作品分薄了投選她的票源！2001年，鄭秀文憑《同居蜜友》、《瘦身男女》及《鍾無艷》三部作提名「最佳女主角」獎，在票源分散下，最終落敗於演技同樣精湛的張艾嘉。而今年Sammi憑《流水落花》先後奪得電影評論學會及導演會的影后殊榮，相信在本屆金像獎裡，將會讓Sammi首度封后。

鄭秀文當年憑《花椒之味》及《聖荷西謀殺案》在金像獎上獲雙提名，但正因票源分散而失落影后寶座，重蹈2001年的覆徹。（《花椒之味》電影劇照）

在《花椒之味》裡，鄭秀文的演技自然爐火純青，亦壓下樂壇天后的魅力，夏如樹一角非常沉實、樸素，令觀眾耳目一新。而電影中，Sammi更與兩大老拍檔再演對手戲，先有任賢齊客串飾演暗戀Sammi的醫生，單靠短短幾句對白便展現出二人在過去電影作品裡建立的默契。

小齊再次與Sammi同場。（《花椒之味》劇照）

而影帝兼Sammi多年拍檔劉德華，更在《花椒之味》裡客串飾演如樹的前度，縱使二人因為婚姻觀的分歧而無法長相廝守，但華仔仍然願意做Sammi的司機，在電影中專管接送。觀眾或許會感到奇怪，為何劉德華所有戲份均只在車廂之中發生。

由於劉德華在《花椒之味》拍攝之時，墮馬意外受傷剛剛才得到痊癒，但在Sammi邀請下，仍然馬上答應並堅持完成客串戲份的拍攝，唯一的要求便是不能夠站立太久。經過導演與編劇的考慮後，決定將劉德華的角色，調整為一位願意不辭勞苦、車出車入的前男友，讓華仔能夠在駕駛座上完成大部分戲份，亦不影響復元的進程。

因為答應了鄭秀文，劉德華墮馬傷癒便立即現身拍攝，相當有義氣。（《花椒之味》電影劇照）

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