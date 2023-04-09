教廷第一驅魔人｜羅素高爾拍攝遇靈異事件　自爆睇恐怖片無法入睡

由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演的電影《教廷第一驅魔人》（THE POPE’S EXORCIST）主要講述梵蒂岡的首席驅魔人、驅魔元老加比艾爾阿摩特神父（Father Gabriele Amorth）對抗惡魔的事跡。日前羅素高爾接受訪問時，自爆在拍攝人生首部恐怖片的過程中，竟然遇上靈異事件。

《教廷第一驅魔人》由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演。（電影海報）

高爾了解到阿摩特神父是一位有堅定信念、渴求真相的人，深受教會信任。（《教廷第一驅魔人》劇照）

羅素高爾在訪問中表示，所有人在拍攝期間都保持清醒，因為必定會有一些奇怪而巧合的事情發生。在某天晚上當羅素高爾拍攝後回到家中時，發現門口中央有一隻死鳥，而鳥在電影中有著重大的象徵意義：「我在腦海中以不同的方式嘗試合理化這件事，我在想我住的地方周圍的樹林裡，一定有某種生物意識到我離開了幾天，並給我留下了一份歡迎我回家的禮物。」

羅素高爾透露拍攝期間遇上靈異事件。（《教廷第一驅魔人》劇照）

羅素高爾不太喜歡恐怖片︰「它令我無法入睡。」（《教廷第一驅魔人》劇照）

從來都不喜歡恐怖片的羅素高爾透露自己一向都不會看恐怖片，更指恐怖片令自己無法入睡。至於為何會接拍《教廷第一驅魔人》，他直言是因為加比艾爾阿摩特神父的生平讓自己很感興趣：「我享受扮演真實人物，也有豐富的經驗 — 扮演真實人物要負起一種責任，就是要儘量將那個人物的本質呈現出來。」

阿摩特神父從事驅魔工作36年，曾主持超過16萬宗驅魔儀式，是對抗惡魔的代表。（《教廷第一驅魔人》影片截圖）

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