吳耀漢離世｜熱愛電影放棄當牙醫轉讀戲劇　曾揚言：一直拍到死去

著名演員吳耀漢於9日晚離世，終年83歲。出身於富裕家庭的他，求學時期被父親送往英國攻讀牙科，但他卻醉心於戲劇，只唸了一年便轉科，後來回港在電影圈打拚，默默耕耘成為獨當一面的演員。

吳耀漢的喜感在英國留學時已開始培養。（電影截圖）

入行逾半世紀，吳耀漢晚年健康狀況欠佳，依然堅持不斷拍戲，年前他到台灣參演電影《殺人之夏》時，接受當地媒體訪問曾表示從未想過退休，覺得多活一天都是賺到：「我會一直拍到掛掉（死去），我的氣力偶爾拍拍電影還可以，現在的心態就是也許明天就死了，但一定要過得快樂」。

《超級學校霸王》中飾演「青面佬」，夠晒騎呢好笑。（電影截圖）

吳耀漢在英國留學時曾參演過幾部BBC劇集，又於差利卓別靈執導電影《香港女伯爵》（A Countess from Hong Kong）中當過臨時演員，啟發了他要當喜劇演員，後來回流香港發展，憑「福星」系列大放異彩，仲兩度提名香港電影金像獎最佳男主角，可惜兩次都鎩羽而歸，他曾表示：「沒演過喜劇的演員，不知道演喜劇有多難，年輕時想拿獎，現在沒夢想了」。

1996年舉家定居英國，吳耀漢仍放不下電影事業，不時回港拍戲。（電影截圖）

近年吳耀漢患上腎衰竭，只剩下一成腎功能，每日要洗肚4次，近年更聽力衰退，下降了大約七成，日常活動限到很多限制，最終要放棄演戲，今年2月上畫的《風再起時》，成為他最後上映作品。