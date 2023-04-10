吳耀漢逝世︱曾自資拍攝三部電影：多得許冠文、觀眾開始認識我

香港喜劇演員吳耀漢有傳昨晚（9日）逝世，終年83歲。吳耀漢自70年代起入行，活躍於電影圈近半世紀，演繹經典喜劇諧角無數，更曾兩度提名香港電影金像獎「最佳男主角」獎。吳耀漢的銀幕形象深入民心，作為「五福星」的元祖之一，他曾在數年前一則訪問中透露，他的演藝事業要感激另一位前輩笑匠許冠文，亦分享了作為演員多年的心得。

吳耀漢數年前曾接受訪問，表示感激許冠文在入行初年給予機會，亦分享作為演員的心得。（影片截圖）

吳耀漢數年前曾接受香港演藝人協會（HKPAG）訪問，透露自己早於1976年拍攝許氏兄弟名作《半斤八両》前，投資拍攝了自己的首部電影：「我在1976年自資拍攝了第一部電影，名叫《一枝光棍走天涯》。當時我借了很多錢，一身蟻、欠債纍纍。」首部電影失利，並沒有撲息吳耀漢的電影夢，他續指：「不久後我加入無綫電視，參加許氏兄弟的節目《雙星報喜》，結果多得許冠文，他們開拍《半斤八両》時，邀請我飾演一位警察的角色，拍完這部戲、觀眾開始對我有所認識。」

吳耀漢在1976年自資拍攝了第一部電影《一枝光棍走天涯》，因為四出借錢，而導致欠債纍纍。（影片截圖）

在觀眾之間略得知名度後，吳耀漢翌年再次自資籌拍電影：「我再自資拍攝電影《點只捉賊咁簡單》，我自己當主角，飾演一名『傻傻哋』的警察，這部電影當時頗受歡迎，我不但賺回之前虧蝕的、更賺了一些錢。」吳耀漢亦因此在同年再接再厲：「之後我再投資拍攝第三部電影《面懵心精》，這部戲結果非常賣座，賺了許多錢！」

吳耀漢表示感激許冠文，讓他參演許氏兄弟名作《半斤八両》，讓觀眾漸漸認識他。（影片截圖）

《半斤八両》（1976）由許冠文、許冠傑主演，海報右側亦有標註參演電影的吳耀漢。（《半斤八両》電影海報）

吳耀漢第二部自資拍攝的電影《點只捉賊咁簡單》，令他不僅賺回虧損的金錢，更有所進帳。（影片截圖）

回顧入行電影圈近半世紀，吳耀漢分享作為演員的心得：「你決定接拍（電影）時，你要用盡100、200%的功力去做，這是你的機會！可能是你畢生中的一個機會！做演員最重要把握機會，不應該『懶懶閒』、『求其收咗錢』就算，因為（觀眾）會在銀幕上看到你，看見你的功力。」他自言作為演員壽命很長：「沒打算幾多歲退休，因為沒想過退休！」

吳耀漢勉勵演員要把握好每一個演出機會，因為可能會是畢生唯一的機會。（影片截圖）