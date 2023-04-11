高校十八禁︱Sydney Sweeney蜘蛛俠女友合作AV女優　疑排擠唔合照

外國串流平台HBO MAX重磅劇集《高校十八禁》（Euphoria）將於明年推出第三季，劇集首兩季憑大尺度暗黑題材攏絡觀眾。《高校十八禁》劇情講述Zendaya飾演的女主角過度吸食毒品後，從戒毒所重返校園的故事，劇情毫不忌諱地呈現美國高中存在的濫藥、欺凌暴力及性別議題。

HBO MAX劇集《高校十八禁》由「蜘蛛俠女友」Zendaya主演，內容圍繞她從戒毒所重返校園的經歷。（《高校十八禁》劇集劇照）

性感女神Sydney Sweeney亦主演《高校十八禁》，在劇中不乏意識大膽與裸露的演出。（《高校十八禁》劇集劇照）

除了題材出格，《高校十八禁》的演員光譜亦由主流影星「蜘蛛俠女友」Zendaya、Sydney Sweeney等，涵蓋至「綿花糖女孩」Barbie Ferreira、跨性別模特兒Hunter Schafer及AV女優Chloe Cherry，盡力展現美國寫實的多元性。

《高校十八禁》是跨性別模特兒Hunter Schafer首次主演的劇情作品。（《高校十八禁》劇集劇照）

「綿花糖女孩」Barbie Ferreira亦有份主演《高校十八禁》，飾演其中一位高中生。（《高校十八禁》劇集劇照）

AV女優Chloe Cherry亦有份主演《高校十八禁》劇集。（《高校十八禁》劇集劇照）

在Zendaya及Sydney Sweeney等首季元祖班底外，美國AV女優Chloe Cherry於《高校十八禁》第二季加盟劇集，飾演一位毒販的女友Faye，在劇中與Zendaya有對手戲，曾一同於汽車後座促膝長談，在劇集第二季裡作為九大重心角色之一。然而，在《高校十八禁》的公開宣傳活動與幕後花絮相片中，Chloe Cherry卻離奇被消失，宣傳活動上的演員大合照，亦未見Chloe Cherry出席或同場合照，疑似因為曾經拍AV而被一眾演員排擠。

在《高校十八禁》第二季的宣傳活動上，一眾演員的合照未見Chloe Cherry的踪影。（imdb）

一眾《高校十八禁》的女演員在另一次宣傳活動的合照中，亦不見Chloe Cherry的身影。（imdb）

Zendaya（左）、Sydney Sweeney（右）及Chloe Cherry（中）同為《高校十八禁》的九大重心角色，曾拍攝個人宣傳照。（《高校十八禁》IG圖片）

《高校十八禁》兩位主演Zendaya與Sydney Sweeney均活躍於社交媒體上，前者與Chloe Cherry互相追踪，但未有分享任何與劇集有關的照片，而Sydney Sweeney在社交媒體則更為活躍，亦不時分享劇集的相片，但亦未見Chloe Cherry的身影，亦未有追踪對方。

主演《高校十八禁》的Sydney Sweeney在劇集播映時，不時分享幕後花絮照片。（Sydney Sweeney IG圖片）

Chloe Cherry曾被邀請出席HBO的慶功活動。（視覺中國）

現年25歲的Chloe Cherry生於美國賓席法尼亞州，在18歲生日後一星期便開始成為AV女優，在著名成人影片網站的演員排行榜位於首200位，亦擁有超過20萬名會員追踪。Chloe Cherry在演出《高校十八禁》後，宣布從AV影業退休，以女演員之姿發展主流演藝事業。在2023年2月，Chloe Cherry被指在賓州一家時裝店偷竊一件價值28美元（約港幣220元）的女裝襯衫，亦因此被起訴。

Chloe Cherry在18歲起成為AV女優，去年因為參演《高校十八禁》而退休，成為主流影視女演員。（視覺中國）

Chloe Cherry現年僅25歲。（Chloe Cherry IG圖片）

Chloe Cherry今年初涉嫌在一家服飾店偷竊被起訴。（Chloe Cherry IG圖片）

Chloe Cherry的招牌表情。（Chloe Cherry IG圖片）

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