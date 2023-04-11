死屍死時四十四︱復活節票房破千萬　Edan鄭中基主創團謝票150場

黑色喜劇電影 《死屍死時四十四》，由天下一電影製作有限公司、852 電影有限公司、Icon Group Limited、香港電影發展基金出品及Katch聯合出品，並由錢小蕙監製，憑《正義迴廊》提名「香港電影金像獎」最佳導演及最佳新導演的何爵天執導，應屆「香港電影金像獎」準影后毛舜筠（Mo姐）、鄭中基、應屆「香港電影金像獎」侯選最佳新演員呂爵安（Edan@Mirror）及柳應廷（Jer@Mirror）、黃又南、應屆「香港電影金像獎」候選最佳女配角余香凝（Jennifer）、兩位應屆「香港電影金像獎」準影帝楊偉倫及麥沛東等聯合演出。

MIRROR成員Edan呂爵安為主演電影《死屍死時四十四》四出謝票。（電影公司提供）

《死屍死時四十四》導演何爵天（右二）亦攜同鄭中基、黃又南、劉江及黃文慧一同出席謝票場。（電影公司提供）

《死屍死時四十四》於4月4日正式上映，在復活節假期檔獨佔鰲頭，成為復活節華語片票房冠軍，截至昨日（10/4）票房衝破1000萬，團隊仍然繼續努力謝票及宣傳，相信不少港人假期外遊回港後，會把握機會入戲院一齊笑爆戲院，更隨時會見到《死屍死時四十四》戲中臨海峯的明星業主親臨謝票派送禮物，戲裏戲外驚喜連連。

Edan呂爵安為了宣傳《死屍死時四十四》，亦在復活節假期期間出席謝票活動。（電影公司提供）

有齊《死屍死時四十四》一眾主演到場，戲院亦因此全場爆滿。（電影公司提供）

主創包括監製錢小蕙、導演何爵天、毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝、 呂爵安、楊偉倫、劉江、黃文慧、柳應廷及張滿源等，皆趁復活節上映及早前的優先場四出謝票，截至昨日最後一天復活節假期，團隊謝票超過150場。眾主創演員與觀眾近距離接觸，除了獲鼓勵打氣，同時亦收到很多大讚《死屍死時四十四》是近年難得的黑色幽默喜劇，驚喜處處，笑聲不斷。而Mo姐更於K11 Art House戲院，在自己曾穿著的宮廷戲服前打卡留念！

主演《死屍死時四十四》的毛舜筠在曾經穿着的戲服前拍照。（電影公司提供）

《死屍死時四十四》導演何爵天、主演毛舜筠及飾演其兒子的楊偉倫在毛姐的戲服前合照。（電影公司提供）

《死屍死時四十四》導濱何爵天（右一）攜同剪接師胡大為、主演的毛舜筠、楊偉倫一同出席謝票活動。（電影公司提供）