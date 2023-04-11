教廷第一驅魔人｜真實驅魔心寒片段曝光　神父爆有一類人最易撞邪

由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演的電影《教廷第一驅魔人》（THE POPE’S EXORCIST）主要講述梵蒂岡的首席驅魔人加比艾爾阿摩特神父（Father Gabriele Amorth）對抗惡魔的事跡。作為驅魔元老，阿摩特神父在36年的驅魔生涯中，曾主持過16萬宗驅魔儀式，更被輯錄成紀錄片，真實驅魔畫面曝光。



由羅素高爾主演的《教廷第一驅魔人》即將於4月20日上映。（《教廷第一驅魔人》海報）

《教廷第一驅魔人》以阿摩特神父的事跡作為藍本，首次拍攝恐怖片的羅素高爾更特別做了大量的研究，收集了所有有關阿摩特神父的資料，以了解他的工作及言行舉止。他更去到羅馬，逗留了一個星期，與認識首席驅魔人的梵蒂岡人會面。

羅素高爾飾演阿摩特神父。（《教廷第一驅魔人》劇照）

今次是羅素高爾首次拍攝恐怖片。（《教廷第一驅魔人》劇照）

而阿摩特神父驚人的事跡以啟發了不少電影作品，包括經典恐怖片《驅魔人》（The Exorcist）。作為梵蒂岡首席驅魔人，阿摩特神父的聲名已經響遍全球，除了出版書籍講述驅魔事跡，亦被跟拍成紀錄片。

阿摩特神父。（紀錄片畫面）

在紀錄片《The Devil and Father Amorth》中，能看到阿摩特神父正為一名女子Cristina進行驅魔儀式。阿摩特神父先將手放在Cristina的頭上，讓後用拇指在其額頭畫上十字，口中念念有詞，而在旁的神父及Cristina的家人則一同念出經文。Cristina突然身體抽搐，面目猙獰地咆哮，聲音更似是同時有兩個人在說話，畫面令人心寒。

真實驅魔畫面曝光。（紀錄片畫面）

Cristina突然身體抽搐，面目猙獰地咆哮。（紀錄片畫面）

好恐怖啊！（紀錄片畫面）

另外，阿摩特神父曾在自傳中提及，年輕人最容易被魔鬼附身，原因是年輕人大多數都缺乏信仰和理想。在驅魔儀式中，被附身的人同樣都會感受到魔鬼被驅趕時受到的痛楚，阿摩特神更表示《驅魔人》對於驅魔的描述非常接近事實，而且魔鬼真實害怕與上帝有關的物件，包括聖經、經文、聖水、十字架等。