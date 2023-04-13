燈火闌珊︱霓虹燈有如電影美術　導演曾憲寧：消失之前做一次主角

香港電影《燈火闌珊》在4月13日正式上映，電影由曾憲寧導演首次執導，張艾嘉、任靖華、周漢寧及蔡思韵等主演，講述一位霓虹燈師傅在離世後，遺孀與徒弟一同在活育霓虹燈的同時尋回自我、互相扶持的經歷。《燈火闌珊》先於台灣金馬獎由張艾嘉奪得「最佳女主角」，並在第41屆香港電影金像獎由張艾嘉與周漢寧分別提名「最佳女主角」及「最佳新演員」。

《燈火闌珊》導演曾憲寧早前接受《香港01》訪問，分享到對霓虹燈的鍾情與香港電影的密切關係。（梁碧玲 攝）

早前《燈火闌珊》曾憲寧導演接受《香港01》訪問時，對籌拍多時的作品上映感到興奮，她表示「其實好感恩、亦都好感觸！因為霓虹燈代表香港，佢而家喺街頭少咗好多，所以想喺映象上可以呈現返喺觀眾眼前！喺香港嘅銀幕上映，係特別期待嘅。」曾導演亦指出香港電影與霓虹燈之間具有重要的夥伴關係：「其實霓虹燈同香港電影係有好重要嘅關係嘅！因為八九十年代，香港電影最蓬勃嘅年代，無論文藝片又好、王家衞導演嘅戲又好、甚至係《古惑仔》、類型片都好，全部都係霓虹燈！就好似啲霓虹燈師傅做咗香港電影最大嘅美術（佈景師）一樣。」

《燈火闌珊》由張艾嘉、任達華、周漢寧及蔡思韵主演，而導演曾憲寧則表示希望霓虹燈能夠在電影中做一次主角。（《燈火闌珊》電影劇照）

對曾憲寧而言，目睹霓虹燈日漸息微，她希望讓霓虹燈在香港電影中「擔正」一次：「我會覺得香港電影同霓虹燈嘅關係好密切，都係世界觀眾認識香港好重要嘅元素。我會想喺佢消失之前，喺香港電影裡面做一次主角，喺香港影史上畀一個結局佢。」

《燈火闌珊》導演曾憲寧表示，霓虹燈經常在香港電影裡出現，霓虹燈師傅仿似成為了香港電影的美術佈景師一樣。（梁碧玲 攝）

對霓虹燈情有獨鍾，首部電影亦以此為題材，曾憲寧分享了自己最喜歡的霓虹燈招牌：「有一個我自己好鍾意嘅，係『鳳城酒家』嘅招牌，係喺太子道嘅，因為佢設計嘅花紋好靚，好西式嘅設計、又有『鳳城』好中華文化嘅元素，就好香港囉！但係因為酒家而家已經結業，雖然結業前都換咗其他嘅字，但係我哋套戲都有拍到。」

《燈火闌珊》導演曾憲寧表示，自己最喜歡太子「鳳城酒家」揉合中西式設計的霓虹燈招牌。（網上圖片：Ngamgilani作品）

在《燈火闌珊》後，曾憲寧除了為《武替道》擔任編劇，亦正在籌備下一部執導電影：「我會想拍啲科幻嘅題材，因為呢一部好似回顧以往，下一部就想用另一個角度去諗下未來，所以就想拍科幻。」

《燈火闌珊》導演曾憲寧表示，希望觀眾能夠繼續支持香港電影，不單是自己執導的作品，亦希望觀眾支持其他香港新導演的電影。（梁碧玲 攝）

而香港電影在後疫情時期創下前所未有的奇蹟，在票房及入場人次方面均創下歷史性高峰，《燈火闌珊》作為文藝片，未必為最受主流觀眾歡迎的類型，曾憲寧亦表示存在一定憂慮。然而她亦表示，希望香港觀眾能夠多多支持新一代香港導演的作品，在支持《燈火闌珊》外，亦推薦觀眾入場觀映《白日青春》、《死屍死時四十四》及《流水落花》等新近上映作品。