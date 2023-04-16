金像獎2023｜鄭秀文首度封影后　角色反思婚姻：傷痛中重建關係

《第四十一屆香港電影金像獎》現正舉行，鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》第七次獲提名最佳女主角，終於成功封后！



由劉德華頒獎給Sammi別具意義。（截圖）

2019年「安心事件」引起全城哄動，最終Sammi選擇原諒丈夫許志安。（VCG）

Sammi於《流水落花》飾演寄養家庭的母親角色「天美姨姨」，面對兒子早死、丈夫出軌，演繹難度甚大，而Sammi卸下巨星光環，全程素顏貼地演出，甚至為角色瘋狂減磅，連行路姿勢都甚為講究，務求完美呈現角色設定的面貌，觀眾看在眼裡，都覺得Sammi今次演出完全脫離了Sammi自己。

Sammi於2001年憑《孤男寡女》首度獲提名金像獎最佳女主角，翌年憑《瘦身男女》、《同居蜜友》及《鍾無艷》三部片入圍，之後憑《長恨歌》、《高海拔之戀II》、《盲探》、《花椒之味》與《聖荷西謀殺案》，連同今次《流水落花》，先後7次獲提名影后。（劇照）

放下對外表的執著，Sammi的演繹更反樸歸真，她形容《流水落花》讓她能夠誠實地面對自己：「我覺得作為一個女演員，你必須要面對你年紀的增長，你的外貌會變化，你冇可能去返20幾歲，每一個鏡頭都畫到緊緻，我諗女演員你更加要好誠實咁面對一個大銀幕的自己，你隨着年齡嗰種變化，但係你必須要用另一角度睇自己其實呢種歷練，或者呢種外貌的改變，正正就係你未來已經係一個好重要的養分，而冇畀呢樣嘢覺得成為自己阻礙，或者冇咁滑溜。」

戲裡戲外都面對另一半出軌，Sammi表示對婚姻關係有一番新體會。（劇照）

戲中陸駿光飾演Sammi丈夫，不滿太太為了照顧寄養兒童而冷落自己，後來更偷食被斷正，戲裡戲外都面對另一半出軌，作為觀眾看到Sammi跟丈夫攤牌一幕都感到揪心，而她早前接受本報專訪時就提到夫妻關係的體會：「丈夫有外遇，但最終佢哋選擇彼此原諒，選擇繼續走落去，我覺得呢個其實就係婚姻入面相當重要嘅一個點，當有事發生嘅時候，你會點樣選擇去做，有陣時一種修復係冇突然一個點修復好，而係經過一啲時間再彼此印證，願意再走落去呢個關係先會修復好，其實真實的人生就是係咁樣。」