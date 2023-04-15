金像獎｜盤點紅地氈經典造型 文詠珊最性感林嘉欣牛仔褲hea爆
撰文：陳穎思
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本年度《香港電影金像獎》舉行在即，相信大家關心獎項花落誰家外，亦十分留意各位女星的紅地氈造型，過去40年經典紅地氈Look多不勝數，性感、騎呢、型格、hea，不同風格有出色有炒車，以下為大家盤點歷年經典造型。
性感天花板Janice Man
回顧金像獎紅地氈造型第一時間就會諗起Janice Man，2016年她身穿由腋下開到落腳踝的超性感晚裝，不單技術性擊倒當年紅地氈上的對手，接下來都無人能及，「金像獎性感天花板」當之無愧。
重溫Janice Man歷年紅地氈造型
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周秀娜花式透視
去年憑《馬達。蓮娜》第二度獲提名最佳女主角的周秀娜，以一襲TOM FORD黑色透視天鵝絨禮服現身紅地氈，跟當年JM的造型有異曲同工次妙，不過唔少人認為娜姐過瘦，有點撐唔起件衫，未能超越JM。
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重溫周秀娜歷年紅地氈造型
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林嘉欣Hea出新高度
林嘉欣當年憑《男人四十》連奪最佳新人及最佳女配角，成為一時佳話，但其造型就引起更大哄動，事關當年她竟以牛仔褲配花花衫現身，被指太Hea不尊重場合。
舒演紅氈黑歷史
舒淇一向是時尚指標，不過亦曾有失手時，2004年頒獎禮她的一身阿拉丁風格造型，無論禮服款式及顏色、髮型、配飾都遭到劣評。
重溫舒淇歷年紅地氈造型
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Sammi集性感與時尚於一身
鄭秀文Sammi每次登場的造型都相當有心思，型格又得，性感亦得。
朱茵內衣騷
2004年身為八位女主人之一的朱茵以「埃及妖后」風格造型示人，禮服內的金色胸圍相當吸睛。
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