燈火闌珊︱四位新晉導演影人聯合謝票　曾憲寧祝願︰燈火唔係虛火

香港電影《燈火闌珊》日前正式上映，電影由新晉導演曾憲寧執導，憑作品獲封金馬影后的張艾嘉、任達華、周漢寧、蔡思韵等主演，張艾嘉與周漢寧更分別於金像獎提名「最佳女主角」及「最佳新演員」獎，《燈火闌珊》上映前在優先場贏盡口碑，然而上映數日卻傳聞告急。



《燈火闌珊》由曾憲寧執導，張艾嘉、任達華、周漢寧、蔡思韵主演，張艾嘉憑作品於金馬封后，電影亦贏盡口碑。（《燈火闌珊》電影劇照）

今日（15日）曾憲寧攜同新作編劇蔡素文、執導《正義迴廊》及《死屍死時四十四》新晉導演何爵天、《窄路微塵》導演林森，待上映作品《年少日記》新晉導演卓亦謙與《白日青春》及《燈火闌珊》攝影師梁銘佳等香港電影新銳影人，一同為《燈火闌珊》及《白日青春》進行謝票與觀眾見面交流。

《燈火闌珊》導演曾憲寧（左三）攜同導演何爵天（右四）、導演林森（右一）、導演卓亦謙（左一）及電影攝影師梁銘佳（左二）一同謝票，憑《正義迴廊》提名金像獎「最佳男主角」獎的楊偉倫（右三）亦突然現身。（莫匡堯 攝）

刻意㩒低煽情

《燈火闌珊》導演曾憲寧於謝票活動後接受訪問，表示對電影初上映的票房表現略感憂慮，但謝票期間仍有不少觀眾的正面評價：「睇過嘅觀眾好多都會話『嘩！真係全場都流眼淚、掹紙巾』我都冇估計會咁誇張！知道會有觸動大家嘅地方，但係因為我冇好刻意咁做煽情嘅動作，相反我係刻意㩒低嘅！」她表示刻意壓縮了彩虹角（蔡思韵 飾）及美香姐（張艾嘉 飾）兩個角色的悲傷，亦借助Leo一角（周漢寧 飾）令電影的調子變得活潑高昂。

《燈火闌珊》導演曾憲寧謝票後接受訪問，表示從謝票中直接收到了觀眾的感受。（莫匡堯 攝）

「霓虹燈代表世界點睇香港」

曾憲寧坦言明白觀眾對文藝電影的印象，但亦分享指：「我刻意去走出大家印象中對於文藝片嘅處理方式。」她表示長鏡頭、節奏慢、對白少等元素仍然存在，但亦有注入不少破格成份：「可能係一啲商業嘅電影先有嘅元素，例如係歌舞、幽默嘅成分、Mix Genre（混合類型）好似係鬼片但又唔係嘅一啲手法。一來唔想觀眾咁悲傷；二來令到套戲嘅Flavor（味道）更多，因為我覺得霓虹燈係一件Flavor好豐富嘅一件藝術品。」

她表示因此拍霓虹燈的電影，除了色彩豐富外，味道與層次亦希望更豐富、五味紛陳的狀態。她亦強調：「呢部戲我真係想拍畀香港人睇，因為霓虹燈代表世界點睇香港，所以呢件事係同所有香港人有關係。」

《燈火闌珊》導演曾憲寧（前排左二）積極出動謝票，希望吸引更多觀眾入場觀映，強調：「我想拍畀盡量多嘅香港人睇！」（莫匡堯 攝）

「《燈火》唔係『虛火』！唔好就咁熄滅！」

自《燈火闌珊》優先場開始，曾憲寧便奔走於各放映場次之間進行謝票，她坦言是一件相當疲乏的事，但能夠讓觀眾經驗到戲院的魅力、與創作者直接交流，導演認為值得為觀眾而入場謝票。同時，曾憲寧指出後疫情時期，香港電影曾出現一陣「小陽春」，亦有不少作品創下票房奇蹟，令香港電影工作者感到振奮，但她亦表示：「當時才子陶傑提及過『虛火嚟啫！』當然係冷水兜頭淋，大家會唔舒服，但係當時我心裡面都暗暗覺得佢唔係冇道理。」

她觀察到後疫情時期，觀眾對香港電影的熱情慢慢消退，票房回復到一般常態。曾憲寧表示文藝片、香港文化題材電影，未來的路向會受到現在的票房成績影響，直接帶動投資者的心態，衷心希望去年的奇蹟不是虛火：「希望觀眾可以支持，令到《燈火》唔係『虛火』！唔好就咁熄滅！因為電影都係香港文化好重要嘅一部分！」