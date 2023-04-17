金像獎2023｜鄭秀文台上漏多謝許志安　青雲笑言拍「右眼見到鬼」

《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮昨晚（16日）於文化中心舉行，獲得「最佳女主角」獎的鄭秀文，在提名該項目七次後終於首封影后。Sammi在得獎後，於典禮後台傳媒接受訪問時，心情依然激動。

憑《流水落花》首度獲封影后的鄭秀文，得獎後抵達後台時，心情仍然非常興奮！（陳順禎 攝）

鄭秀文在後台受訪時表示：「內心依然卜卜跳！未平復得到！」她指由歌手跨界成為演員，道路非常漫長，一直以來思考得最多的不是獎項殊榮，而是如何令自己進步。Sammi表示早年飾演喜劇為主：「我希望大家唔止覺得係一個喜劇演員，而係能夠演正劇、開闢到一條路。」她表示得獎最大的意義在於：「等別人相信我可以！」

鄭秀文認為獲封影后的最大意義，在於：「等別人相信我可以！」（陳順禎 攝）

從好友兼影帝劉德華手上得到首個影后殊榮，鄭秀文表示：「係別具意義嘅！不過劉華講錯咗個戲名！係《流水落花》唔係落花流水啊！」她亦表示在台上應該要感謝更多身邊的朋友、主內姊妹。至於是否遺漏沒有感謝老公許志安，Sammi表示：「會返屋企多謝佢！佢應該睇緊電視！佢由試衫、整妝開始已經陪住我！」她亦表示要回家放縱吃薯片，為了以最佳狀態出席頒獎禮，已經忍口好一段時間。

鄭秀文獲封影后後，在頒獎台上未有多謝老公許志安，她表示並不是遺漏：「會返屋企多謝佢！」（陳順禎 攝）

劉青雲憑《神探大戰》三度封帝

憑《神探大戰》獲得「最佳男主角」的劉青雲，是第三度獲封金像影帝。劉青雲在後台接受訪問時，首先回應頒獎嘉賓吳鎮宇的自嘲開場白：「佢好幽默精彩，以佢嘅演技值得攞獎！」然而亦因為最近在拍攝翁子光執導新作《爸爸》，劉青雲指自己明天要繼續拍攝，所以精神有點恍忽，不會特意進行大型慶功。

劉青雲憑《神探大戰》第三度獲封影帝，他表示憑吳鎮宇的演技，絕對值得攞獎。（陳順禎 攝）

上次獲封影帝發表過感人的「太空船論」，劉青雲被問及太太郭藹明有否祝賀時，竟然表示：「有啩！應該有Send訊息畀我，但係我未有時間Check。」而對於Sammi首封影后，青雲亦表示：「好開心！佢一直尋找突破，令香港又多咗一個好演員！」至於會否期望與Sammi繼《我左眼見到鬼》後，再合作創經典，劉青雲笑指：「今次係右眼見到鬼？希望有機會啦！（會唔會都係喜劇？）吓！我當係正劇咁做㗎喎！」