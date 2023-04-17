金像獎2023｜劉青雲封帝讚頒獎禮perfect︰香港電影新一頁已開始

劉青雲於昨晚（16日）舉辦的《第41屆香港電影金像獎》再封影帝，提及韋家輝受訪時想再與他合作，拍攝黑社會題材，青雲即刻回覆：「唔係嘛……咁我咪冇好嘢撈！問清楚先好，韋家輝啲嘢你都唔知係乜嘢，我相信都唔會係容易。」



青雲憑藉《神探大戰》再封影帝。（梁碧玲攝）

對於劇本方面的選擇，青雲表示：「我而家拍戲好講點樣拍，用咩方式拍，而家世代改變了，金像獎好多導演的方法同以前唔一樣，咁我覺得如果能夠用一個比較好的空間畀演員，在一個比較放鬆的方式演戲我覺得幾好，好似我以前拍《神探》咁，未返工已經繃緊，個人情緒一路都hold著。但如果我哋有空間提供給演員鬆容地去演個神探，咁又會點呢？我都可以咁樣試下。」

青雲望可以用輕鬆的方式演戲。（梁碧玲攝）

這是青雲第三度攞「最佳男主角」，他坦言今次尤其開心：「大家睇到電影金像獎呢個頒獎典禮真係做得好好，流程嗰方面好好，又華麗又靚所有嘢都好perfect（完美），就算唔係我攞獎都覺得係好開心的事，因為我哋香港有個咁好的頒獎典禮，多謝爾冬陞同佢團隊，做咗好大的努力，尤其是前幾年發生咁多事，其實大家都艱難了一段時間，亦都真係見到好多新演員同導演，大家都好有理想好有諗法去做一件事，我好覺得香港電影新的一頁已經開始咗，呢個係新時代。」

青雲認為香港電影已經進入新時代。（梁碧玲攝）

早前金像獎的紀念特刊寫錯青雲英文名做「Edan Lui」，不過青雲完全無將此事放在心上：「冇唔開心，正如我所講，成個團隊都付出好大的努力，當然發生呢件事佢哋好快反映，聯絡咗我，所以對我來講絕對冇問題，佢哋義工嚟，都好努力。」