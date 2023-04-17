給十九歲的我︱爭議下成最佳電影　郭偉倫︰應該企出嚟光明正大拍

《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮，昨晚（16日）於文化中心舉行，焦點大獎「最佳電影」獎，由早前備受爭議的紀錄片《給十九歲的我》奪得，與張婉婷聯合執導的導演郭偉倫，於典禮後台接受訪問。

被受爭議的紀錄片《給十九歲的我》成為香港電影金像獎最佳電影，聯合導演郭偉倫代表張婉婷領獎。（陳順禎 攝）

對於《給十九歲的我》在爭議下得獎，郭偉倫受訪時表示：「我嘅感想係佢（爭議）都係紀錄片嘅其中一部分啦，紀錄片衍生出嚟嘅事件，係繼續可以討論嘅，不論係正同反嘅我哋都會接受。」對於電影在得獎後再度上映的機會，郭偉倫表示英華女學校與影片各方均在討論可行性及處理細節。

郭偉倫在《給十九歲的我》成為最佳電影後，於後台接受訪問，表示正商討能否讓電影再次上映。（陳順禎 攝）

而在頒獎禮開始前，《給十九歲的我》其中三位有份參與的女學生馬燕茹、阿雀及Madam，與導演一同盛裝低調到場，郭偉倫表示：「係我哋邀請佢哋嘅，佢哋願意一同出席。」郭偉倫得獎後，在台上曾表示：「記住唔好驚！拍咗先算、剪咗先算！」，郭偉倫在後台受訪時進一步闡釋：「我諗我哋今次教訓其實令大家知道，點樣去保護我哋創作人嘅拍攝與電影作品。咁我哋汲取教訓之後，攞咗經驗、避免啲問題再發生，所以我繼續應該企出嚟、光明正大咁拍我要拍嘅嘢！」

郭偉倫在《給十九歲的我》封最佳電影後，表示汲取了經驗，但應該企出來、光明正大地拍攝。（陳順禎 攝）

郭偉倫亦表示曾希望張婉婷導演能與他一同出席金像獎頒獎禮，但他表示：「事件對佢嘅打擊實在太大，咁佢都公開同大家講佢唔會出席，所以我代表佢嚟領呢個獎。」他表示張婉婷應該感到開心，十年來的辛勞受到金像獎、導演會及評論學會的獎項肯定。郭偉倫亦續指不敢說業界以獎項為他與《給十九歲的我》進行平反，然而：「客觀啲講，佢哋對呢套戲嘅藝術上、內容上嘅認同。可以將作品還作品、爭議還爭議，分返開？我唔知。」他更感慨地表示：「好可惜！我哋呢套戲係實至名歸嘅！好可惜我哋呢套戲未有機會畀好多人睇到，親自感受呢套戲到底係點嘅一回事。當大家睇到套戲究竟係咩一回事嘅時候，我相信會有更公平、公允嘅判斷！」

郭偉倫表示《給十九歲的我》實至名歸。（陳順禎 攝）