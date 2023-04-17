金像獎2023 | 呂爵安柳應廷失獎項零失落　姜濤自覺表現爭少少

第41屆香港電影金像獎於16日晚落下帷幕，MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、楊樂文（Lokman）以及姜濤亦有出席。慶功宴上，四人與影帝劉青雲碰面，終於如願以償影合照，非常開心。



四子開心同劉青雲合照。（梁碧玲攝）

Edan與Jer分別以《闔家辣》、《過時·過節》與《阿媽有咗第二個》提名「最佳新演員」，但最終失之交臂，不過兩人表示完全無失落，Edan說：「我哋兩個真係有提名已經好開心，同埋冇諗過會攞，都預咗攞唔到，反而見到林諾攞都好開心，佢喺台上講嘢的時候好可愛。」

Jer也認同道：「其實我覺得提名已經係一個好大的肯定，我哋都有好多進步空間，繼續努力。」儘管如此，不過在宣布得獎者時，兩人都很緊張，宣布完鬆一口氣。

與獎項失之交臂不感失落。（梁碧玲攝）

另一方面，姜濤憑藉《阿媽有咗第二個》的電影主題曲《風雨不改》首次入圍「最佳原創電影歌曲」獎，不過輸給鄭秀文（Sammi），他直言：「完全唔會失望，其實喺音樂方面一路都有好大的進步空間，尤其是畀咗Sammi前輩，真係完全唔會有任何理由唔開心，自己都好鍾意佢嘅歌，所以都好戥佢開心。」姜濤續指道：「我最大的壓力就是今日的live，完成咗就鬆一口氣。（畀幾多分？）其實睇完playback我覺得自己爭少少，可以再好啲，因為太緊張，第一次在這個舞台上一個人表演。」

姜濤指自己還有進步空間。（梁碧玲攝）