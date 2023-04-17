金像獎｜爾冬陞回應《十九歲》得獎：投票人有智慧去面對呢件事

《第四十一屆香港電影金像獎》昨晚（16日）舉行，早前因陷多項爭議而腰斬上映的《給十九歲的我》，最終拿下大獎最佳電影，又再引起網民批評。身為香港電影金像獎協會主席的爾冬陛，於後台接受媒體訪問時，再一次詳細解釋投票機制，以及《給十九歲的我》得獎的原因，強調堅持讓這部電影入圍是14個董事的一致決定，亦證實到係投票人嘅意願：「，因為第二輪嘅投票人，我覺得佢哋有智慧去面對呢件事，即係將呢個權交俾佢哋」。



《給十九歲的我》劇組曾表示要退選，但大會沒有接受，最終更奪得最佳電影，又再引起爭議。（陳順禎攝）

爾冬陞表示：「《給十九歲的我》攞〈最佳電影〉大會無睇法，董事局強調我哋係為電影圈服務嘅機構嚟，我哋對每年香港電影，拍幾多部、拍乜題材、點樣發行、完全唔關我哋事，佢只要拍咗出嚟，按照規則，我哋提供服務，佢如果攞到票數就可以入圍，第二輪選咗之後，佢攞到票佢就贏，有贏有輸，個遊戲每年19個獎，每個獎入面都有百分之八十嘅唔開心，所以如果我哋咁睇會覺得好殘忍，我覺得佢係一個業內嘅獎嚟，我覺得所有被提名嘅，應該係嗰個月盡情去享受，因為無人知道結果係點樣，至於你講《給十九歲的我》嗰到，之前我都同媒體講過㗎喇，仲需要強調多一次咩？」

「近期我都有喺網到睇，有啲年青人或者網民啲反應，成日話『呢個電影圈係一個小圈子呀』，佢係41年舉辦咗，咁要睇你用乜角度睇佢喇？佢係一個工業獎嚟㗎，到而家有二千個投票人，咁係唔係小圈子，要你以咩角度去睇佢哋，咁我亦講過話，經過呢件事其實佢係有啲紛爭，但無端端金像獎係被捲入嘅，我哋喺呢件事，從來未試過處理咁耐嘅時間，直至係一個禮拜之前，其實版權方願意俾啲片俾我哋，但其實已經過咗censor（審查）嘅時間，咁當然我哋都覺得，如果校方都已經係覺得要退出嘅話，大家睇到今日有三位女仔（《給十九歲的我》戲內女學生）都有嚟到，最後尾都係censor改唔到，我哋就維持做法，係無片咁播出嚟囉。」

導演張婉婷早已宣布不會出席頒獎禮，聯合導演郭偉倫領獎時代為發表感言，另《給十九歲的我》三位女學生馬燕茹、阿雀及Madam亦有現身。（截圖）

「結果好明顯㗎，我講過我哋有超過一千位投票人，另外有75位專業評審，專業評審係每個界別，有個評選事務小組，按照佢哋嘅投票率，佢哋以前嘅地位呀，經驗呀等等，而每年去選呢75位評審，有5位喺海外地區，呢75位評審佔百分之五十五嘅分數，其他嗰千幾人係佔百分之四十五嘅分數，實則嘅投票率我唔清楚，會計師未話我聽，我事後會知道。」

「我哋當初董事局嘅決定，佢（《給十九歲的我》）已經做咗二千場嘅情況之下，我哋有咁多人投咗票，我哋亦唔可以仲裁呢件事、去查呢件事，我哋冇呢個權力，咁既然入咗圍，咁當時喺社會上出現咁大件事嗰陣，我哋好詳細考慮過，就唔去取消佢被提名嘅資格，佢入咗圍喇已經，因為第二輪嘅投票人，我覺得佢哋有智慧去面對呢件事，即係將呢個權交俾佢哋。」

「我哋14個董事，一致唔認為我哋要行駛呢個權力，所有啲會章都會講話『董事局會保留一切權力去做乜』我哋覺得⋯⋯喺現有⋯⋯呢件事嘅情況下，我哋唔會去取消任何被提名嘅資格，同埋去取消佢去繼續比賽，呢個係我哋嘅決定。」

爾冬陛強調大會不能夠左右任何一個獎項的結果。（陳順禎攝）

「好多人紛爭就係話，『乜你哋金像獎咁惡㗎？我想退出都唔得㗎？』喺41年整個發展過程，最早係《電影雙周刊》舉辦嘅呢個獎（金像獎），後期我哋係參考工業獎，我哋參考Oscars，Oscars而家有9500人投票，佢係一個工業獎嚟嘅，唔係康城、柏林嗰啲評委獎嚟嘅，咁⋯⋯我都唔知點講，因為成件事非常複雜，我原本係做一個專訪去⋯⋯最主要係俾行業嘅行家知道，因為由第一日開始，我已經知呢件事係唔會有一個方法令大家都會認同，所以呢個決定，而家出到嚟，我諗呢個結果，證實到係投票人嘅意願，咁你哋問我有咩立場？我作為喺個會嗰度，我無立場，結果已經係到喇，所有結果都唔係我地可以左右，任何一個獎。」