金像獎丨50歲鄭秀文終奪影后　古天樂為21年紅顏知己鼻酸泛淚

50歲的鄭秀文（Sammi）曾七度入圍金像獎最佳女主角，但一直都是陪跑，今年終圓夢憑電影《流水落花》登上影后寶座。台上的Sammi激動與頒獎人劉德華擁抱，更忍不住爆喊，直言要由喜劇演員，蛻變成正劇演員，當中花了很多功夫、困難才被認同。

鄭秀文曾7次失落金像獎最佳女主角，由劉德華（電視截圖）

（電視截圖）

Sammi的感言打動不少人，而Sammi的好友兼多年好拍檔古天樂更被拍到在台下眼泛淚光抹鼻水，這份巨星級的真摯友情，令人動容。Sammi在台上致謝辭時講到：「咁多年我諗得最多唔係我幾時可以攞到呢個獎，而係我究竟點先可以進步，點樣喺演技上可以有提升、蛻變。」鏡頭一轉，觀眾席上眾人都報以熱烈掌聲，反而是古天樂眉頭一皺眼泛淚光，並用手抹一抹鼻，相信是太過感動鼻頭一酸，湧出鼻水。

古天樂抹一抹鼻。（電視截圖）

Sammi和古天樂在1999年拍攝TVB劇集《寵物情緣》結緣，更因此劇傳出緋聞。之後二人多次在電影中交手，飾演螢幕情侶。2002年，與許志安剛分手的Sammi接拍《百年好合》，再被傳出在拍戲期間跟古天樂過從甚密。二人合作可說是賣座保證，之後再合作拍過《戀上你的床》和《高海拔之戀II》，而最近一次合作則是2015年的《衝上雲霄》電影版，但對手戲不多。

Sammi與許志安結婚後，仍不時會約古天樂、杜琪峰等好友食飯，又曾試過與甘比陳凱韻、李珊珊一齊派口罩行善，私交甚篤。Sammi開演唱會亦有邀請古天樂做嘉賓，並曾獻唱首本名曲《男朋友》，成為當時熱話。

古天樂同Sammi嘅巨星友誼令人動容。（視覺中國）