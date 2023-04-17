金像獎丨鄭秀文蛻變成天使　甘比視作家人奪影后即恭賀：值得

鄭秀文（Sammi）由喜劇演員蛻變成正劇演員，這條艱辛之路走得不容易。昨晚Sammi終於靠實力，憑《流水落花》細膩演繹「天美姨姨」一角，勇奪「最佳女主角」，嬴得唔少掌聲。

劉青雲和鄭秀文是今屆金像獎影帝影后。（陳順禎攝）

Sammi 奪獎後勁風騷。（陳順禎攝）

Sammi在圈中人緣極佳，劉德華頒獎前已向Sammi 高呼「我愛你」，台下的古天樂更因為Sammi一番感人致謝詞鼻酸泛淚。Sammi的閨密、城中女富豪陳凱韻（甘比）昨晚得知Sammi得獎已第一時間在戈IG Story 出Po，留言：「終於的終於👏🏻👏🏻👏🏻值得，Mi-為你的付出得到大眾認同而感動！努力出盡全力就是最最是沒錯的😘😘😘#喊都好靚，唔使慌❤️」。

甘比與Sammi和鍾楚紅一向是三劍俠好姊妹，經常相約見面，甘比更會以家人來形容大家關係，每次都會有超sweet留言：「能夠擁有形同家人般的朋友～特別珍惜～世界多美好❤️」、「Thank you Mi ❤️又是一個愉快的心靈交談！神奇的事情之後陸續發生了！」、「在人不能，在神能 #珍惜與mi的友誼 #可以無所不談又亳無顧慮」、「永遠見到面就是舒服、自在同開心～珍惜🍒🌽🍊」。

甘比出po撐Sammi值得攞獎。（ig@kimbeechan_officia）

鄭秀文、陳凱韻、鍾楚紅感情要求，經常相約見面。（ig@kimbeechan_officia）

除了演技，要蛻變成人見人愛的Sammi也不簡單，她初入行時由於冒起得快，曾被傳媒封名「臭四」，指出四條罪狀：(一) 常發臭脾氣、(二) 為人不可一世、(三) 刻薄對待助手、(四) 未紅先驕經常擺架子。2005年她拍完電影《長恨歌》後，曾患上抑鬱症3年，她曾指自己價值觀錯亂，認為成功很重要。直至她重新接觸信仰，懂得將自己的不安好好交上，終於藉信仰得到釋放，把抑鬱情緒放下，成功走出陰霾。

Sammi曾在TVB節目《娛樂3兄弟》上，承認自己曾經是「臭四」，又指當時太過於保護自己而只懂得「兇」人。她表示內疚，盡量向曾受過氣的相關人士致歉。對於早前安心偷食一事，她亦大方回應，給予機會。近年的Sammi已被封「鄭四萬」十分和謁可親，李珊珊更曾以「天使」形容Sammi，在她患驚恐症期間經常相伴左右，助她走出陰霾。

李珊珊亦視Sammi為「天使」。（ig@kimbeechan_officia）

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