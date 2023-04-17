命案｜林家棟破從影NG紀錄　Lokman拍到洩氣：流咗兩滴眼淚咁

香港犯罪電影《命案》今日（17日）舉行首映禮，電影由鄭保瑞執導，金像影帝林家棟攜同MIRROR隊長Lokman楊樂文、吳廷燁及陳湛文主演。作為楊樂文首次於電影擔任男主角，MIRROR組合11位隊友均到齊撐場，難得12位鏡仔到齊，吸引現場過百名粉絲守候圍觀，聲勢浩大。

《命案》主演林家棟與Lokman楊樂文在首映上接受訪問。（梁碧玲 攝）

Lokman楊樂文於首映禮上接受訪問時表示，首次擔正下不太敢肯定自己的演出成果：「演落嘅時候我其實唔知自己演成點㗎！嗰時經驗未係好多，我演完都要睇導演O唔Ok。」Lokman表示有時會拍到洩氣：「我記得有一次拍到洩氣係有句對白，兩句說話解讀我嘅身世，同埋解讀我屈住嘅嘢。我覺得嗰句好難講，講咗幾次都冇攞到導演嘅要求。但係講到嗰時反而被個角色『谷』返轉頭，谷住谷住要出去抖一抖、流咗兩滴眼激淚咁！」

對於未來再次合作鄭保瑞的可能性，Lokman笑指：「梗係夠膽啦！恨不得再拍添啊！因為佢嘅仔細、用心、撩你個心，係對演員嚟講好刺激！」在《命案》中展示頗猙獰的一面，他表示對隊友如果看完戲會怕他也不錯：「咁佢哋驚我都好呀！最少起碼同佢哋講嘢唔駛咁大聲都會聽嘛！」亦感謝一眾兄弟到首映上支持自己：「好似好耐冇12個一齊出席公開活動，所以多謝大家一齊抽空支持。」

Lokman楊樂文表示《命案》拍攝期間，也有洩氣的時刻，甚至拍到流眼淚。（梁碧玲 攝）

昨日的香港電影金像獎上，Lokman亦有踏上紅地氈，卻無緣與奧斯卡影后留影：「最後搵唔到楊紫瓊！爭少少！下次唔知等幾時！（等你進軍奧斯卡？）咁要等下喇！楊紫瓊小姐要等下喇！」

Lokman楊樂文在訪問中感謝MIRROR隊友全員出席《命案》首映。（梁碧玲 攝）

至於《命案》另一位男主角林家棟，在首映上受訪時表示拍攝頗具挑戰性：「呢次辛苦㗎！首先係未有劇本啦，去到現場先有，好多術語一定要練。同埋情緒上喺100分鐘裡面有90分鐘都係唔正常嘅！」他表示要演繹一個講正常說話、但瘋瘋癲癲的角色實在不非常不容易。家棟亦透露有感到洩氣的時刻：「因為大家都唔係好滿意，拍到都有啲洩氣，拍咗好多take都未如大家所想。」他表示甚至拍到聲沙，休息一日又再繼續拍攝。

林家棟在受訪時表示《命案》創下了他從映以來最多take的紀錄。（梁碧玲 攝）

林家棟更透露《命案》創下了一項從影以來的NG紀錄：「係最多take㗎喇！因為好多時候都係一take起、兩take止，但係今次ending佢有幾個版本，而家只係其中一個版本。有一個仲誇張！係要我大笑五分鐘、對住個天、但係要我喊！」他表示該版本沒有放在《命案》中作為結局，非常可惜：「就係冇用到我先慘囉！真係激死我啊！點解唔用嗰個Take呀？不過當然佢哋（導演監製編劇）有自己嘅諗法啦！」家棟亦表示希望票房好的情況下，未有採用的片段也可以公開：「我希望佢公開囉！我唔知佢到時會唔會有第二個Cut，希望佢可以畀返嗰個版本我睇下囉！」