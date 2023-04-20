教廷第一驅魔人｜神父爆希特拉被魔鬼附身　批哈利波特鼓吹巫術

電影《教廷第一驅魔人》（THE POPE’S EXORCIST），由金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）飾演梵蒂岡的首席驅魔人加比艾爾阿摩特神父（Father Gabriele Amorth）， 主要講述其對抗魔鬼的事跡。阿摩特神父在36年的驅魔生涯中，曾主持過16萬宗驅魔儀式，是著名的驅魔元老。

由羅素高爾主演的《教廷第一驅魔人》即將於4月20日上映。（《教廷第一驅魔人》海報）

《教廷第一驅魔人》改編自阿摩特神父所經歷的真人真事，神父需要為一名被邪靈附體的男孩Henry進行驅魔時，意外揭開天主教教會一段黑暗歷史，在對抗惡魔及拯救Henry宜家人的同時，必須尋找真相。

教廷第一驅魔人｜真實驅魔心寒片段曝光 神父爆有一類人最易撞邪

羅素高爾飾演阿摩特神父。（《教廷第一驅魔人》劇照）

阿摩特神父主持過16萬宗驅魔儀式。（電影片段）

而現實生活中，於1925年5月1日與意大利出聲的阿摩特神父自細就感受到神召，17歲隻身去到羅馬希望成為神職人員，但因年紀太輕而被教會拒絕。隨後二次世界大戰爆發，神父成為了游擊隊對抗法西斯主義，戰後除了去法學院學習，更曾做過記者，最終於於1951年被任命為神職人員，踏上驅魔之路。

今次是羅素高爾首次拍攝恐怖片。（《教廷第一驅魔人》劇照）

戲中男孩Henry被地獄之王附身。（電影片段）

阿摩特神父曾撰寫過不少書籍，在《An Exorcist Tells His Story》中曾有過令人難以置信的言論，包括指希特拉及史太林被惡魔附身之外，更指深受大眾喜愛的瑜伽是惡魔的傑作。他亦批評《哈利波特》的作者J.K.羅琳鼓勵兒童及青少年相信黑魔法和巫術：「在《哈利波特》中，魔鬼以非凡的力量、魔法咒語和詛咒為幌子，以狡猾和隱蔽的方式行事。」

阿摩特神父批評《哈利波特》的作者J.K.羅琳鼓勵兒童及青少年相信黑魔法和巫術。（電影劇照）

然而時任教宗本篤十六世（Benedict XVI）亦發布過教廷文件，警告羅馬天主教徒注意瑜伽、超驗冥想和其他「東方教義」的危險，而理由是這些可能會「墮落為對身體的崇拜」，從而貶低基督徒的祈禱。

阿摩特神父。（紀錄片畫面）