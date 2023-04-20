許冠文貼舊照賀與胡楓獲金像獎　修哥︰整個娛樂界我真的很欣賞你

剛圓滿結束的《第四十一屆香港電影金像獎》，91歲的修哥胡楓獲終身成就獎，而上屆得主，80歲的許冠文（Michael）今屆竟當回「新人」，憑《風再起時》奪得最佳男配角，令兩位業界殿堂級人馬聚首。

91歲的修哥胡楓獲終身成就獎，而上屆得主，80歲的許冠文（Michael）今屆亦憑《風再起時》奪得最佳男配角。（許冠文@Facebook）

雖然兩位在電影上甚少交集，但原來二人感情深厚，從許冠文日前在社交平台公開的舊照可見，胡楓有前往欣賞許冠傑的演唱會，修哥的演唱會Michael又有出席，當中還有張修哥出席Michael婚禮的合照，二人交情非淺。

早前Sam Hui演唱會，修哥都是座上客，還專誠跟Michael握手。（許冠文@Facebook）

二人相差十年，無阻成為老友。（許冠文@Facebook）

許冠文除了分享當晚在後台與修哥的合照，還有早前自己在許冠傑演唱會做嘉賓，修哥前來欣賞的相片，另外還有他去年11月，去撐場支持修哥《90迎金秋無限楓騷演唱會》的相片，其中又引述二人惺惺相惜的文字。胡楓︰「各位朋友，Michael開金口真是非常難得，未來三十年，你也要年年開棟篤笑！年紀我就最大，第二便是你，在整個娛樂界我真的很欣賞你。」

許冠文結婚，胡楓（下排左二）都有出席，上排左一為弟弟許冠傑。（許冠文@Facebook）

而Michael就回應一句︰「為甚麼香港這麼靚？為何是世界上最好的一個地方？其中一個原因便是香港有胡楓在此！」此外，Michael還公開當年一張婚照，而胡楓當日亦有到場合照留念。