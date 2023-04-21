吸血鬼奴才︱專訪尼古拉斯基治、侯特：對血成癮與毒品性愛一樣

由尼古拉斯基治（Nicolas Cage）及尼古拉斯候特（Nicholas Hoult）主演的黑色動作喜劇《吸血鬼奴才：雷菲爾》（Renfield），於4月20日在香港上映。電影將經典吸血鬼德古拉伯爵的故事，以全新的喜劇形式重製，並將劇情主軸轉移至多個世紀以來為伯爵做牛做馬的僕人雷菲爾身上。早前尼古拉斯基治與尼古拉斯侯特接受《香港01》訪問，分享有關拍攝《吸血鬼奴才：雷菲爾》的歷程及彼此對德古拉伯爵小說故事的回憶與鍾情。

《吸血鬼奴才：雷菲爾》由尼古拉斯基治、尼古拉斯侯特主演，二人早前接受《香港01》訪問，分享有關拍攝的點滴。（《吸血鬼奴才：雷菲爾》電影劇照）

作為一部黑色驚慄喜劇，尼古拉斯基治在傳統戲劇類電影以外，對此類型亦非常熟悉，他在訪問中分享指：「這是個難得的機會讓我與候特於片場再聚，好像一場爵士樂二重奏一樣，嘗試找一個方法支持他的發揮，不論在節奏、魅力及脆弱之處。其實在德古拉伯爵一角裡亦然，我最喜愛的類型就是驚慄與喜劇的混合，兩者具差異卻同時能有效地運作。就好像戲劇性的過山車一樣，有時你在笑、有時你在尖叫！對觀眾而言是非常有趣的經驗！」

尼古拉斯基治表示電影是一部結合黑色喜劇與驚慄元素的作品，令觀眾的體驗非常有趣。（《吸血鬼奴才：雷菲爾》電影劇照）

在準備拍攝《吸血鬼奴才：雷菲爾》期間，基治與侯特各自需要為戲中的動作場面作相應的準備，侯特分享了與動作指導投入的設計心思：「我們的動作指導為我們各自的角色準備了獨特的動作武打風格，雷菲爾在獲得超自然力量後，動作在速度、力量上都得到提升，但我們又不想顯得他久經訓練，所以也留有一些位置讓他被自己的能力所嚇到，也一定程度上滲入喜感元素。」而基治飾演的德古拉伯爵，亦有類似的演繹方式，基治笑指：「而德古拉伯爵方面，在優雅的伯爵形象外，我們設計他在出手時具有獵食者的特質，好像一隻巨型貓科動物一樣出擊！我們以類似舞蹈的方式，將武打動作融入到角色參與的武打戲份。」

尼古拉斯侯特為電影的動作戲份接受地獄式格鬥訓練。（《吸血鬼奴才：雷菲爾》電影劇照）

尼古拉斯基治與尼古拉斯侯特曾於《氣象人生》裡合作，而二人再度銀幕同框，已經是十七年後的今日。侯特表示能夠再度與基治合作是一份光榮：「我們合作拍攝《氣象人生》的經驗非常愉快！當時我只有14歲，已經看過很多基治的傑作，所以帶點粉絲與偶像的感覺。而再次與基治合作，同時再次重溫許多經典電影，琢磨這兩個角色的故事，我覺得我從他（基治）身上學到了許多，不論是如何揣摩角色或在片場裡友善地與眾人相處。」而基治過去代表作品無數，而《氣象人生》正是令觀眾印象甚深的其中一部作品，他回憶該作品時表示：「我覺得我們多年前算拍了一部出色的作品，在《氣象人生》後，我知道我們能夠再找到一種新感覺，而在難得類型非常明確的一部作品中，我也能夠看到他做戲的方法，事情亦如我預期一樣發生。」

尼古拉斯基治與尼古拉斯侯特曾於《氣象人生》裡合作，當時侯特年僅14歲。（《氣象人生》電影劇照）

《吸血鬼奴才：雷菲爾》有別於典型的德古拉伯爵故事改編電影，以古代為電影時代背景，德古拉與雷菲爾之間的恩怨發生於現代社會，將人物的爭扎拉入現代語境之中。候特表示：「其實故事的核心對現今的人而言，也是非常切身、能夠代入的，排除了一切超自然的元素及時代背景。雷菲爾一角面對許多遺憾、悔恨，亦感到受困但同時被德古拉的魅力所吸引。」而基治亦表示德古拉伯爵雖然過去頗「非人化」，但在他演繹與閱讀的過程中，找到不少能夠結合生活經驗之處：「首先這部作品的獨特戲劇動態元素，在雷菲爾與德古拉中間，你能夠想像他們有過歡笑、如果這部戲有前傳的話，但今天他們的關係僵化。但我認為德古拉是一個將自己從人類生活經驗切割的角色，他有超自然的力量，對血具有毒品、性愛一樣的渴求及成癮，我們可以從中代入。而從他的不死身亦可以想像到他會不停經歷傷心破碎、被受背叛，又令我們感到其實也是非常人性的經驗。」

德古拉伯爵在過去的電影裡均展示「非人化」的一面，但尼古拉斯基治則從角色中找到人性的刻劃。（《吸血鬼奴才：雷菲爾》電影劇照）

尼古拉斯基治與尼古拉斯侯特均為經驗甚豐的演員，在拍攝《吸血鬼奴才：雷菲爾》過程中，亦有不少神來之筆的爆肚演出。侯特提到他認為發揮得相當滿意的橋段：「在我眼中，基治在拍攝現場準備充足，亦早已找到不同的靈感與啟發，他亦保持一個非常開放的態度、非常玩味。這令我也得到改變，例如在一場公寓的橋段裡，我在拍攝現場感到他的威嚇力、但同時有被受傷害的感覺，這就是演繹上可以投入的不同層次與元素，令整個演出的感覺非常不同。」而基治則分享到一則爆肚對白：「對我而言，準備一個角色最重要是熟讀劇本、角色，去到一個你不用去回想、思考的境地，令你可以在劇本之上發揮、玩味地處理或臨場應變。其實這部電影我最喜歡的其中一句對白『Now! Let Eat!』並不在劇本當中，但基於對劇本的認知及發揮的邊界，這是我喜歡採用的一個演繹方式。」

尼古拉斯基治在電影中最喜歡「Now！We Eat！」這句對白，但原來是他的臨場爆肚發揮。（《吸血鬼奴才：雷菲爾》電影劇照）

以德古拉伯爵小說故事為藍本的電影，在過去近百年留下不少經典，基治分享他最喜歡的作品：「我喜歡Christopher Lee主演的《吸血伯爵》（Dracula，1958），我非常喜歡整個造型外貌，我喜歡六十年代由Hammer電影公司出品的德古拉伯爵電影，那是我心目中的版本。」而侯特更分享了一部遠比基治喜歡更早期的德古拉伯爵電影：「1931年的《Dracula》會是我最喜歡的版本，由Bela Lugosi主演。」

想不到尼古拉斯侯特喜歡的德古拉伯爵改編電影，竟然比尼古拉斯基治喜歡的版本年代更早。（《吸血鬼奴才：雷菲爾》電影劇照）

尼古拉斯基治來自《教父》（The Godfather）導演法蘭西斯哥普拉的家族，自小成長於父輩的演藝薰陶下，基治表示：「我認為來自一個演藝世家對我而言是一種祝福，從小到大也充滿不同的體驗，與我的父親及叔叔（法蘭西斯哥普拉）一同看電影；看我姑姐（Talia Shire）模特兒的工作、演出《教父》、《洛奇》（Rocky）等電影；到《教父續集》（The Godfather Part II）的拍攝現場太浩湖，令我不知不覺被電影吸引住。在小時候能夠了解過當中的運作、親身目睹，令我大受啟發。」

尼古拉斯基治的叔叔是執導《教父》的傳奇導演法蘭西斯哥普拉。（Getty Images）