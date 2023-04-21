《命案》專訪｜Lokman借機剪短髮　陳湛文興奮拍銀河︰像受到寵幸

MakerVille首部電影作品《命案》，由銀河映像攝製，導演更是擅拍沉重題材的鄭保瑞，而主角就有林家棟、楊樂文（Lokman）、陳湛文（Peter）、吳廷燁等。見到Lokman與Peter這個組合，自然會想起劇集《IT狗》，但原來計開鏡，《命案》更先開拍，兩位由不相識到惺惺相惜，到在戲中有少少敵對關係，而且在拍攝氣氛份圍凝重下，眼前的拍檔又是有另一面相。



《命案》是楊樂文與陳湛文首次踫頭的作品，但隨後拍攝的《IT狗》反而先出街。（梁碧玲 攝）

談到拍攝銀河映像的電影，兩位都深感興奮，要二人數數銀河出品，《大隻佬》、《鎗火》、《嚦咕嚦咕新年財》、《奪命金》、《神探》，如數家珍地說個不停。能夠拍到夢幻般組合的電影，兩位又有甚麼感受？陳湛文︰「好像受到寵幸。」Lokman︰「對呀！我也覺得是，受到寵幸一樣，竟然選擇我們翻我們的牌子。」

Lokman都相信風水命理，但不是迷信。（梁碧玲 攝）

陳湛文受家庭影響，原來都對玄學略知一二。（梁碧玲 攝）

現場氣氛凝重

電影在3年前拍攝，兩位更未接拍《IT狗》，便命命中安排在《命案》相遇，Lokman︰「所以拍《IT狗》時有份親切感。」不同的是整個工作環境的氛圍很不同。陳湛文︰「後面有影帝家棟哥，我們是不敢亂來，在現場我們各自都相對比較凝重，但到《IT狗》時，整個氛圍完全不同，尤其有岑珈其在場，他如果不說話好像會死，所以某程度是《IT狗》令我們更熟絡。拍《命案》時很怕自己做錯，或者當我們在片場談得投入時，導演突然會問做甚麼？在談甚麼？過來吧！令我們不敢出錯。」

陳湛文在戲中角色，會令人心寒。（梁碧玲 攝）

Lokman其中一個開鏡前功課，除了減肥，就是要練習如何瞪大雙眼，（《命案》劇照）

電影講到風水命理，要靠自己戰命運，陳湛文受家庭影響，原來都對玄學略知一二。「某程度上自小都浸淫在這些知識層面，知道甚麼是天干地支，甚麼是流年飛星，但我不會將它變成我的格言，真真正正我的生命，是由我自己去填充和走出來，所以我對這些術數命理是半信半疑。」Lokman︰「我都相信風水命理，但不是迷信，都是有一個寧可信其有的心態，家宅看風水看過一兩次，調節一下自己的方向，都是自身安慰性比較多，不會迷信。」

陳湛文在戲中角色極有發揮，亦是戲中出人意表的伏筆。（《命案》劇照）

體驗血腥角色

Lokman在戲中要飾演一個無同理心，缺乏愛的人，將會變成殺人犯，林家棟要加以制止。談這要怎樣準備這個角色，Lokman用最直接的方法︰「先找一些血腥暴力的作品看，最簡單了，先看看是甚麼再作事前準備，可能就是減肥，又練習如何瞪大雙眼，大致就是這樣。」而對Lokman最大的轉變就是要把標誌長髮剪掉，但在他眼中絕不可惜︰「是義無反顧的，一直都想剪，有這個原因就好到不得了。」

Lokman興奮可參與銀河映像的作品。（梁碧玲 攝）

陳湛文的角色較陰沉，除了自己揣摩，都要跟導演鄭保瑞及監製游乃海一同尋覓。「某程度上，連瑞導（鄭保瑞）游乃海，包括家棟哥，都是一邊拍一邊建構戲中世界以及那個角色，不斷去撞出一些火花，每次撞完瑞導在旁跟乃海想一想，是不是這樣拍就對呢？所以過程有不少補拍及重拍。」

Hair & Makeup：Seiko Sin@HairCulture；Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre（楊樂文）、Lisa C. Makeup Art（陳湛文）丨Wardrobe：Maison Mihara Yasuhiro, Christian Louboutin（楊樂文）、CLUB MONACO、New Balance、eye’s Buddy