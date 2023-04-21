Netflix新劇埃及妖后竟然變黑人　學者律師狠批︰扭曲埃及人身份

迪士尼《小魚仙》真人版電影找來非裔女星荷爾貝莉 （Halle Bailey）擔任主角引來海量負評，而即將於Netflix上架的歷史紀錄劇《埃及妖后》（Queen Cleopatra），同樣以非裔女星Adele James飾演埃及妖后一角，令大批埃及民眾不滿。

《埃及妖后》即將於5月10日在Netflix上架。（Netflix）

據《BBC》報導，《埃及妖后》日前發布了預告片，主角「埃及妖后」由黑人女星Adele James飾演，引發負評。在歷史中，埃及妖后的身份屬於未解之謎，有指她的母親時埃及人，但有部分卻指她擁有非洲血統，然而真正的膚色無從得知。

劇中埃及妖后由黑人女星Adele James飾演。（《埃及妖后》劇照）

著名埃及古文物學家、埃及前文物部長Zahi Hawass表示「這完全是假的，Cleopatra是希臘人，這意味著她膚色較淺，而不是黑色。」更批評Netflix試圖通過傳播埃及文明的起源是黑人的虛假和欺騙性事實來引起混亂。埃及律師Mahmoud al-Semary日前要求採取法律措施，指Netflix圖扭曲及抹去埃及人的身份。

學者律師狠批劇集扭曲埃及人身份。（《埃及妖后》劇照）

雖然負評不絕，但主角Adele James卻顯得不在乎，更呼籲大家如果不想看的話就不要看，如果再騷擾她，只會被她封鎖帳戶。