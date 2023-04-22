《12日》鄧麗欣馬志威遇8號風球　返公司開戰遇正同事突擊壞事

電影《12日》，由《12夜》導演林愛華執導兼編劇，是23年前《12夜》的後續作品，主角就換上鄧麗欣及馬志威主演。23年前，以12個晚上細說一段感情，而續作就是以12日發生的事情，詳談一段長達10年的感情始末。故事開來就是二人打得火熱的熱戀期，情難自禁下更回到公司渡春宵。（上映日期︰4月27日）

鄧麗欣與馬志威延續舊版《12夜》，締造另一次愛情輪迴。（《12日》劇照）

《12日》的故事由鄧麗欣與馬志威初相識的熱戀期開場，二人愛得纏綿，但礙於土地問題，甚少有機會親熱，於是想到相識紀念日到離島盡興一下，殊不知道遇上8號風球，去到碼頭先知無船去，冇得前往之餘退亦相當狼狽，二人遭強風襲擊。

《12日》的故事由鄧麗欣與馬志威初相識的熱戀期開場。（《12日》劇照）

想到相識紀念日到離島盡興一下，殊不知道遇上8號風球，去到碼頭先知無船去。（《12日》劇照）

正當二人全身濕透之際，馬志威想過可以返公司換衫，而且8號風球根本冇人喺公司，仲可以來個職場大戰，在會議室添情趣。正當二人情到濃時打得火熱之際，公司的密碼鎖突然有開啟聲音，原來老細突擊返來，都係有嘢「搞」，二人唯有危險速逃。

二人情到濃時打得火熱之際，公司的密碼鎖突然有開啟聲音。（《12日》劇照）

提到拍攝打風一幕，其實當日天朗氣清，電影公司要租借水車及3米高大風扇營造颱風效果，而且因為拍攝上大風大雨難以控制，前前後後拍足幾次。在等埋位時，Stephy更站在發電機後面，借助暖氣乾衣，等自己冇咁凍同濕透。這更是片場工作人員教的小智慧，免得冷親。