御用奸人麥子雲不望做主角：完全唔想紅！好似劉德華咁就大劑

現年69歲專演奸角的麥子雲，1974年邵氏訓練班入行，2002年約滿TVB後絕跡幕前二十年轉戰內地從事製作，最近他憑《毒舌大狀》演提供假口供保安「陳球」人氣急升且演技再獲肯定。麥子雲接受雷霆881商業一台星光背後專訪，憶述他先後服務過佳視、麗的及無線三間電視台的配角人生。



麥子雲接受雷霆881商業一台星光背後專訪，憶述他先後服務過佳視、麗的及無線三間電視台的配角人生。

麥子雲早於邵氏時期已為賺錢身兼演員、舞蹈員、動作演員、特約領班多職，從沒幻想自己有機會當主角，「我跟顧冠忠是同學，邵氏小生像狄龍個個一米八高，我呢啲咁矮，一早知做配角都難。」入行40年，他坦言從無興趣與「紅」一字掛鉤，「完全唔想紅！我鍾意自由，唔想去到邊都畀人望，我好似劉德華咁就大劑！我每朝習慣都要去茶餐聽飲咖啡，紅到劉德華咁我點去？」至於外形惡多演奸角，即使被路人叫茄哩啡也沒有不開心，「或者我做得奸角多，個個都覺得我唔笑好惡，都唔敢望我，試過一次撞車，對方一見是我就話：『打就唔夠你打，你想賠幾多吖？』至於叫我茄哩啡都唔多，但真的沒所謂，我又唔係想紅，又唔係想有人搵我簽名，茄哩啡都是演員。」

麥子雲表示很久沒有在鏡頭前出現：「很多人懷疑是不是同一個人」。（《毒舌大狀》劇照）

麥子雲見證不少TVB小生花旦變成巨星，問他最欣賞是誰？他說：「大部份都是看著他們訓練班出來，劉德華、黃日華、苗僑偉、古仔等等，坦白能捱至今天能紅的，我都欣賞！事關我們做配角都覺得辛苦，日日開工無得瞓，又要打又要記對白，他們捱得過仍這麼專注，真的個個都欣賞。」至於一線小生們當年人前人後的表現，他指梁朝偉最獨特，「個個紅的人前人後都對人好，唯獨梁朝偉COOL啲，這不代表他對人不好，這是他的性格，他不喜歡應酬，譬如有些明星像發仔，紅了之後會好勤力做多些功夫，會主動很客氣打招呼，梁朝偉只會同啱傾的人傾，不會四圍social。」

麥子雲見證不少TVB小生花旦變成巨星，但自己從不幻想做主角。（資料圖片）

麥子雲的太太是中學同學兼初戀，相戀53年，二人於1977年結婚，並於1981年起先後育有四名女兒。節目中，麥子雲除了談及夫妻相處之道首要「互相包容」外，還披露了他嚴禁女兒入行的原因，「她們從來沒要求入行！我絕對不會鼓勵，就算她們想入行，我亦唔會畀！大女今天做幕後做製作，是沒問題。因為我在這行太耐太清楚，幕前我地見得太多，我做訓練班時，有些演我手下的都已經花了七、八年時間，要是我不找其他工作賺錢就死啦！這行八分運氣兩分努力，因有運氣時就會迫使你努力，這行太辛苦了。」