教廷第一驅魔人︱驅魔靠咩法寶？揭秘阿摩特神父手提箱必備道具

驅魔驚慄電影《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist）日前已於香港上映，電影由奧斯卡影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演，故事改編自已故梵蒂岡「首席驅魔人」阿摩特神父（Fr Gabriel Amorth）的真人真事。阿摩特神父生於1925年，為教廷從事驅魔工作36年，生涯主持超過16萬宗驅魔儀式，並留下多部有關驅魔工作的著作。



《教廷第一驅魔人》由奧斯卡影帝羅素高爾主演，劇情改編自梵蒂岡首席驅魔人阿摩特神父的真人真事。（《教廷第一驅魔人》電影海報）

《教廷第一驅魔人》講述阿摩特神父在西班牙主持的一次驅魔行動，意外發現附身於男童身上的惡魔在背後盤算一個驚天陰謀，更揭發一段教廷在數個世紀以前的黑歷史，為了拯救男童一家及人類命運，阿摩特神父必須竭盡全力，驅除附身其中的惡魔。在電影中，重現了不少驅魔儀式及參考天主教經卷故事的元素，以下為大家拆解故事中細節的真偽！

以下含有《教廷第一驅魔人》內容劇透，未入場睇的讀者慎入！

羅素高爾在《教廷第一驅魔人》裡飾演阿摩特神父，到西班牙一處廢棄修道院為一名被惡魔附身的男童驅魔。（《教廷第一驅魔人》電影劇照）

拉丁文祈禱威力過人？

在《教廷第一驅魔人》裡，羅素高爾飾演的阿摩特神父為意大利人，隸屬梵蒂岡教區，由教宗親自任命，他的母語為意大利語，來到西班牙接觸被惡魔附身的男童一家時，以濃厚的意大利口音英語溝通，而進行驅魔儀式時，他則會在關鍵時刻用拉丁語頌讀禱文，並勸當地的年輕神父助手學習用拉丁語頌經。拉丁語至今仍為梵蒂岡的官方語言之一，語系歷史能夠追溯至羅馬帝國奧古士督皇帝時期，但現在只有少數神職人員能夠以流地拉丁語進行溝通。而拉丁語不少字詞亦影響不少歐洲通用語言，在英語、法語、西班牙語不少字詞中，亦蘊含拉丁語字根。

在電影中，羅素高爾飾演的阿摩特神父，不下一次與年輕神父助手一同以拉丁文頌讀禱文，進行驅魔。（《教廷第一驅魔人》電影劇照）

究竟使用拉丁語頌讀禱文，威力是否比其他語言更強大？有不少真實驅魔人的報告中顯示，拉丁禱文對驅除魔鬼明顯更具效率，現實中的梵蒂岡首席驅魔人阿摩特神父綜合驅魔經驗後，亦不止一次承認這個事實。而梵蒂岡驅魔專家Gemma主教亦曾表示：「魔鬼對（拉丁）語言感到害怕！」然而亦有資料顯示，梵蒂岡自1967年起，暫停於旗下眾多羅馬宗鐸大學（教士普遍受訓大學）裡教授拉丁語，而現任教宗方濟各亦曾透過梵蒂岡發言人表示，不會讓個別語言在地位上凌駕其他語言。而天主教普遍認為，使用拉丁語祈禱作用僅為更專注、不易分心，在效力上並有特殊作用。而在電影《末日魔咒》（Season of the Witch）裡，唸聖經驅魔的神父，亦間接解釋到所以以拉丁文頌經，只因為當時聖經謄本沒有拉丁文以外的語言翻譯，所以只有以拉丁語頌讀聖經，才能達到驅魔的效能。

在電影《末日魔咒》裡，所有聖經謄本均只有拉丁文版本，唯有以拉丁語讀聖經才能有效驅魔，間接解釋了以拉丁文驅魔的傳統。（《末日魔咒》電影劇照）

驅魔出盡法寶？

《教廷第一驅魔人》裡，阿摩特神父駕駛的綿羊仔電單車上，隨身攜帶一個「驅魔百寶箱」，裡面裝有聖牌、十字架、聖水、油、圍巾及經文書等法寶，在儀式上輔助他進行驅魔。而據阿摩特神父的著作，他的確有一個專門盛載用具的手提箱，裡面的物品包括兩個木造十字架、一個聖水噴灑器、一小瓶經過祝聖的油、一條紫色教士圍巾及一本禱文集，裡面寫着官方驅魔方程式及步驟。在電影中，羅素高爾飾演的阿摩特神父，會戴上紫色教士圍巾，作為「保護」自己免受惡魔攻擊之用，而現實中，阿摩特神父會將圍巾圈在對象的頸上，而非自己身上。