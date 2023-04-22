《命案》謝票場觀眾排隊合照　陳湛文令人心寒伍詠詩靚到唔合理？

由鄭保瑞執導，游乃海編劇及監製，林家棟、楊樂文、陳湛文、吳廷燁及伍詠詩主演的電影《命案》，於本周末舉行謝票場，其中游乃海、陳湛文及伍詠詩於今日（22/4）走勻港九新界，晚上時份來到馬鞍山英皇戲院謝票。幾位出現立即獲觀眾鼓掌歡呼，積極發問，事後還逐一跟觀眾合照。



編劇及監製游乃海，聯同陳湛文及伍詠詩，全日走到不同地區謝票，以答謝觀眾支持。（許育民 攝）

三人逐一回答觀眾提問。（許育民 攝）

注意︰以下內容含劇透

游乃海欣賞觀眾提問深度

第一次在香港參與謝票的游乃海，欣賞香港觀眾的提問甚有水準。「最深印象是有人問題到困住Lokman間屋，係咪家棟本身用來應劫的地方，其實真係畀佢估中，間屋就係家棟一感到自己精神病發作，就會困自己在屋內直至應咗個劫，所以屋內點解周圍黐晒軟墊，就係防止病發時碰撞整傷自己。這一幕我們有拍到但剪走咗，估唔到有觀眾推測到。」乃海更覺得能夠直接接觸觀眾想法，對創作人來說是好事，「你知道了有咩不足，下次就要仔細一點。」

被問到《命案》故事會否標籤了精神病患者，游乃海坦言在創作時都有考慮，所以特別寫到角色的病發誘因都是當事人控制不來的，自己都唔想。（許育民 攝）

林家柚在戲中努力拯救Lokman，希望他可以打消殺人念頭。（《命案》劇照）

入場前不知道的陳湛文

而在《命案》中，陳湛文一角定必帶畀大家驚喜，事關入場前根本不知道他是演鳳姐殺手。陳湛文︰「我之前做宣傳好辛苦，咩都唔講得，記者問我角色做咩？我只可以話物理治療師。有觀眾話係睇過幾部作品中，今次最唔同，其實《命案》係拍完《三夫》後，第二部參與的電影，早過《飯戲攻心》，只是後者先上畫。」由於陳湛文角色是參照80年代轟動一時的「雨夜屠夫」，所以有觀眾話以後落雨都要小心見到陳湛文。不過游乃海驚訝不少觀眾原來未聽過「雨夜屠夫」這宗案件，有點意料之外。

筆者特別喜歡陳湛文向吳廷燁「自白」一幕，似有悔意其實是帶輕佻。（《命案》劇照）

每次落雨都觸發陳湛文犯案，角色原型是來自80年代的奇案「雨夜屠夫」。（《命案》劇照）

完場後，約有30多人排隊等與三位合照。（許育民 攝）

伍詠詩靚到失實？

至於戲中飾演新晉鳳姐的伍詠詩，觀眾反應都相當正面︰「多數人講我演得活潑佻皮，話睇呢套戲時，我每次出場都有舒緩氣氛作用，輕鬆一點。」但最搞笑係有網民直指由伍詠詩飾演鳳姐角色失實，欠缺說服力，原因係太高質！伍詠詩︰「呢個留言都好高質，但我心諗你又知？佢哋又會用『小雞』嚟形容我，與戲中黃呈欣飾演『老雞』成為一對。」

有網民指伍詠詩演一樓一欠說服力，因為現實中「哪有咁高汁」？（《命案》劇照）

觀眾讚伍詠詩演得活潑佻皮，每次出場都有舒緩沉重氣氛的作用。（《命案》劇照）