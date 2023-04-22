《命案》謝票場觀眾排隊合照 陳湛文令人心寒伍詠詩靚到唔合理？
撰文：許育民
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由鄭保瑞執導，游乃海編劇及監製，林家棟、楊樂文、陳湛文、吳廷燁及伍詠詩主演的電影《命案》，於本周末舉行謝票場，其中游乃海、陳湛文及伍詠詩於今日（22/4）走勻港九新界，晚上時份來到馬鞍山英皇戲院謝票。幾位出現立即獲觀眾鼓掌歡呼，積極發問，事後還逐一跟觀眾合照。
注意︰以下內容含劇透
游乃海欣賞觀眾提問深度
第一次在香港參與謝票的游乃海，欣賞香港觀眾的提問甚有水準。「最深印象是有人問題到困住Lokman間屋，係咪家棟本身用來應劫的地方，其實真係畀佢估中，間屋就係家棟一感到自己精神病發作，就會困自己在屋內直至應咗個劫，所以屋內點解周圍黐晒軟墊，就係防止病發時碰撞整傷自己。這一幕我們有拍到但剪走咗，估唔到有觀眾推測到。」乃海更覺得能夠直接接觸觀眾想法，對創作人來說是好事，「你知道了有咩不足，下次就要仔細一點。」
入場前不知道的陳湛文
而在《命案》中，陳湛文一角定必帶畀大家驚喜，事關入場前根本不知道他是演鳳姐殺手。陳湛文︰「我之前做宣傳好辛苦，咩都唔講得，記者問我角色做咩？我只可以話物理治療師。有觀眾話係睇過幾部作品中，今次最唔同，其實《命案》係拍完《三夫》後，第二部參與的電影，早過《飯戲攻心》，只是後者先上畫。」由於陳湛文角色是參照80年代轟動一時的「雨夜屠夫」，所以有觀眾話以後落雨都要小心見到陳湛文。不過游乃海驚訝不少觀眾原來未聽過「雨夜屠夫」這宗案件，有點意料之外。
伍詠詩靚到失實？
至於戲中飾演新晉鳳姐的伍詠詩，觀眾反應都相當正面︰「多數人講我演得活潑佻皮，話睇呢套戲時，我每次出場都有舒緩氣氛作用，輕鬆一點。」但最搞笑係有網民直指由伍詠詩飾演鳳姐角色失實，欠缺說服力，原因係太高質！伍詠詩︰「呢個留言都好高質，但我心諗你又知？佢哋又會用『小雞』嚟形容我，與戲中黃呈欣飾演『老雞』成為一對。」