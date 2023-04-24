教廷第一驅魔人︱墮落天使成魔之路　揭秘地獄之王神話傳說真身

驅魔驚慄電影《教廷第一驅魔人》（The Pope's Exorcist）日前已於香港上映，電影由奧斯卡影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演，故事改編自已故梵蒂岡「首席驅魔人」阿摩特神父（Fr Gabriel Amorth）的真人真事。電影以驅魔與梵蒂岡為題材，牽涉不少宗教槪念、天主教經卷故事及神話文學作品元素，當中對天使與魔鬼的典故改編猶其引人入勝、疑幻似真，以下為大家拆解《教廷第一驅魔人》的宗教典故與神話元素！

以下含有《教廷第一驅魔人》內容劇透，未入場睇的讀者慎入！

《教廷第一驅魔人》由奧斯卡影帝羅素高爾主演，劇情改編自梵蒂岡首席驅魔人阿摩特神父的真人真事。（《教廷第一驅魔人》電影海報）

地獄之王阿斯摩太？

《教廷第一驅魔人》裡，阿摩特神父不斷探問附身於男童身上的惡魔的名字，認為對驅魔具有決定性的作用，而當阿摩特神父從修道院地牢裡找到主教的日記時，發現附身於男童身上的惡魔名為「Asmodeus」地獄之王阿斯摩太，而阿摩特神父便驚訝地發現對方並非一般等級的魔鬼。提到「地獄之王」，普遍會對路西法（Lucifer）或別西卜（Beelzebub）兩個名號具較深印象，前者是《聖經》裡統領三分一天使叛變的墮天使之首；後者為《聖經》裡外族的「蒼蠅神」，在神話文學《失樂園》裡則是路西法敗陣後出手的最強墮天使。

阿摩特神父在驅魔期間，驚覺附身於男童身上的並非普通等級的惡魔。（《教廷第一驅魔人》電影劇照）

電影中，男童被「地獄之王」阿斯摩太附身，揚言有200位墮落天使正在策劃邪惡大計。（《教廷第一驅魔人》預告截圖）

而電影中提及的阿斯摩太，亦是著名的墮天使之一，位列於路西法與別西卜之後。阿斯摩太曾於猶太次經裡出現，亦是神秘學經典《所羅門的小鑰匙》裡的七十二柱魔神之一，位列九大君王之一。阿斯摩太亦於16世紀開始，被認為是「七大罪」裡的「色慾」魔王，與「傲慢」的路西法、「暴食」的別西卜並列。傳說阿斯摩太擁有女性面孔、另外有一個牛頭、一個羊頭，會引誘人類犯下色慾的罪行。在《教廷第一驅魔人》之中，阿斯摩太亦以兩位神父過去「不能磨滅」的兩位女子，作為攻擊、粉碎其驅魔意志的武器，一度以此在驅魔儀式裡擊敗阿摩特神父。

阿斯摩太被認為是七宗罪的代表之一，與路西法、別西卜同位；亦是文學作品裡「所羅門七十二柱魔神」裡的九大君王之一。（網上圖片）

200位墮天使

在《教廷第一驅魔人》的結局中，「地獄之王」阿斯摩太提及他在內的200位墮天使，正在上帝看不到的地方密謀詭計，藉着附身於人類帶來毀滅性的末日。200位墮落天使的典故，來自具爭議的啟示文學經卷《以諾書》的記載，講述200位叛逆天使（看守天使）離開天堂，到人間與女子結合生子，成為行走在人間的巨人族，令上帝決定以洪水毀滅世界。而200位墮天使亦被認為是追隨路西法叛逆上帝、與上帝展開天堂戰爭的天使，因為叛變失敗而被逐出天堂、墮落到地球，因此在《聖經》之中，亦被稱為被放逐的天使。

神話文學裡，路西法在叛逆上帝後，與200位天使一同墮落，成為魔鬼與一眾惡魔。（《Lucifer》劇集劇照）

聖經中曾提及天使長路西法帶領200位天使與上帝展開戰爭的故事。（網上圖片）

同時，《以諾書》裡有關200位墮天使的記載，更傾向墮天使將文明、文字、工具、醫學、天文學等傳授予人類，因此觸怒上帝的善意角度。而彌爾頓的《失樂園》裡，以《舊約聖經》為藍本的史詩文學，講述路西法在墮落之前是一位天使長，但生性驕傲、希望與上帝同等，但由於不肯服從上帝指示向聖子耶穌下跪，於是帶領墮落天使叛逆上帝，自信可以推翻上帝的強權，觸發天使戰爭，結果全數落敗，被剝奪榮耀並驅逐出天堂、墮落到人間。此後，路西法轉移引誘人類始祖亞當、夏娃偷吃分辨善惡樹果子，令他們失去永生、被逐出伊甸園，從此面對罪惡、疾病與死亡。