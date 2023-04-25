命案︱98年德福花園五屍命案　偽風水師山埃毒連殺五女謀財害命

香港犯罪電影《命案》早前已經上映，電影由鄭保瑞執導，林家棟及MIRROR隊長楊樂文主演，並與吳廷燁、伍詠詩、陳湛文展開連串有關生死與命定的殺人事件。《命案》講述林家棟飾演的命理大師，一直四出為有緣人逆天改命，避免遭遇災劫。林家棟在陰差陽錯下遇上楊樂文飾演的茶餐廳少東，算出他命中注定會殺人、身陷牢獄，於是竭盡全力為他改變命運，甚至不惜犧牲自己，與上天對抗。

林家棟飾演的命理大師，為救Lokman命中的殺戮宿命，不惜與天命對抗。（《命案》電影劇照）

林家棟在《命案》裡展示過人的濟世為懷，但現實中亦有心腸歹毒的命理風水師，為一己私欲甚至不惜一切、謀財害命。1998年，香港曾發生一宗「德福花園五屍命案」，五位女子在單位內被毒殺，並且設局偽裝成邪教集體自殺，但原來背後被一名假風水師謀財害命，案件當時轟動全港、引起社會廣泛關注。

林家棟飾演的命理大師，濟世為懷，不斷四出為人逆天改命。（《命案》電影劇照）

案情指，一位偽風水師傅李育輝，與胞妹於九龍城侯王道一單位住所內設壇作法，聲稱能為家庭驅魔、趕走二奶、添福添壽、保家宅平安。當時香港僑威集團創辦人許經振夫人林春麗與朋友蔡秀珍、徐順琴前往相命，李育輝其後更到徐順琴於九龍灣德福花園住所內看風水。李育輝得悉林氏、蔡氏及徐氏家境富裕豐厚，於是設計佈局謀財害命。

林家棟飾演的命理大師，為了改變Lokman的宿命，甚至甘願犧牲自己。（《命案》電影劇照）

李育輝在作法前要求三人每人按自己年齡，以每年一萬港元歀項作為「貢品」，並於三位女士與徐氏兩名未成年女兒飲用的符水中，加入劇毒氰化鈉（山埃）。上述五人在飲用符水後相繼毒發身亡，兇手李育輝繼而將五人求神用的願望寫在紙上置於住所廳中，佈置成自殺假象，並掠走130萬港元「貢品」，並與妻子連夜潛逃回家鄉汕頭。

林家棟飾演的命理大師，為Lokman改命之餘，亦鼓勵他行善積德。（《命案》電影劇照）

由於五人失蹤多日，其家人決定報警求助，警員抵達徐氏住所後，發現五人死狀恐怖駭人，徐氏兩位未成年女兒分別倒斃於不同房間內，而徐氏、林氏及蔡氏陳屍於廚房、廁所及大門位置，而住所則設神壇、法器及遺書，當時初步懷疑及邪教集體自殺。然而由於警方未有發現自殺器具，而且答應作供的李育輝未有現身，於是循謀殺方向調查。由於李育輝潛逃內地，在香港與內地警方合力破案後，李氏以謀殺罪在內地判處死刑。