命案︱獲鄭保瑞大讚試鏡出色　Lokman入戲彈橡筋抑壓殺意整損雙手

由 MakerVille Company Limited 及 Noble Castle Asia Limited 首部出品，由銀河映像（香港）有限公司攝製，高先電影香港發行的電影《命案》於今晚（4月24日）發佈第2條製作特輯。製作特輯【楊樂文 橡筋篇】中，導演鄭保瑞解釋選用楊樂文（Lokman）的原因，他大讚Lokman在多次試鏡中表現非常一致，讓他相信Lokman是理解這個角色。而監製兼編劇游乃海則回憶起其中一次試鏡是踩血的那一場戲，而Lokman在眼神上能顯露出寒慄的感覺。

MIRROR隊長Lokman楊樂文在《命案》的演出，獲一眾幕後前輩盛讚。（《命案》花絮影片截圖）

《命案》導演鄭保瑞大讚Lokman的演出在一眾試鏡演員裡最為穩定。（《命案》花絮影片截圖）

《命案》編劇游乃海更表示Lokman試鏡踩血一場，表情令自己心寒。（《命案》花絮影片截圖）

Lokman戲中飾演的茶餐廳少東，由於他有與生俱來的殺戮衝動，使他在劇情後半部需要透過向自己彈橡筋來控制殺戮欲望，然而那數場戲份均是在沒有保護措施下完成。導演鄭保瑞強調在電影中沒有特別保護Lokman，除了彈橡筋外，被另一男主角林家棟灌符水的劇情也是直接拍攝。而鄭保瑞亦表示Lokman拍攝前沒有提出過任何保護自己的措施，Lokman談起自己拍攝彈橡筋的那一種痛楚是直入心裏，但同時越痛就能越投入角色，然而回到家後發現雙手都被橡筋弄致破損。

Lokman飾演的茶餐廳少東，為了抑壓自己的殺意，不斷用橡筋彈自己的手腕。（《命案》花絮影片截圖）

Lokman表示以橡筋彈自己，令自己越來越投入演出。（《命案》花絮影片截圖）

Lokman彈橡筋令自己手腕皮膚破損，連沖涼洗手也感到痛楚。（《命案》花絮影片截圖）

《命案》故事講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾)，因鳳姐獨自離開而無法阻止她被殘殺的命運。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳廷燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！