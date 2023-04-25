12日｜鄧麗欣轉公司與Angelababy同門　望合作新人：自己都年輕啲

由林愛華編劇及執導，鄧麗欣（Stephy）、馬志威主演的電影《12日》，今晚（25/4）舉行首映。電影在三年前拍攝，受疫情影響一直未能上映。早前到歐洲遊玩的Stephy，返港不久便出席首映，由於要穿上今晚的性感露背晚裝，Stephy表示旅行期間都不敢放肆：「我連揀酒店都揀有得做Gym嘅，方便保持體態。」

鄧麗欣以性感大露背裝束登場，為此更在旅行期間不忘節食做運動。（梁碧玲 攝）

最近鄧麗欣簽新公司Cool Style，而正正就是襯這個空檔，先放個假，再從長計議往後的大計，她說：「希望有新火花，未必是我自己想做甚麼，看看新人事會有咩意見畀到我，可以有新轉變新衝擊出現。」

Cool Style的主理人是Angelababy的經理人Kim，原來鄧麗欣跟對方早已認識：「應該是做模特兒時已認識，冇見一段時間再聚，發現大家方向都好接近，都是一份緣份。」

鄧麗欣轉投新公司，將與Angelababy同門。（梁碧玲 攝）

而同公司都有不少新演員，包括Ansonbean、Mandy Tam，個個都靚仔靚女，Stephy都希望與師弟師妹合作，帶動自己都年輕一點，她表示：「特別是Ansonbean，我記得佢參加《造星》時我做評判，都畀好高分佢。所以我都睇好佢，有機會合作都幾有趣。」

男主角馬志威因早前踢波，拉斷腳筋，要手術及接受物理治療，但距離康復還有一段時間，今日都要撐柺杖出席，他說：「所以都勸告大家玩還玩，唔好太盡情，希望早啲好番。」