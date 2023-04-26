《銀河守護隊3》全員回歸終極一戰　揭開火箭浣熊身世之謎

Marvel電影宇宙MCU第五階段第二部作品，由《銀河守護隊》系列第三集接力，繼續由上兩集導演占士根（James Gunn）領軍及編劇，並且全員回歸。（上映日期：5月3日）

這個陣容，可能可一不可再。（《銀河守護隊3》劇照）

星爵 Peter Quill（基斯柏特 Chris Pratt）、嘉魔娜 Gamora（素兒莎丹娜 Zoe Saldana）、達拉斯Drax（戴夫巴蒂斯塔 Dave Bautista）、火箭浣熊 Rocket（畢列谷巴 Bradley Cooper 聲演）、樹人 Groot（雲迪素 Vin Diesel聲演）、螳螂女 Mantis（寶姬曼迪夫Pom Klementieff）和 獵布拉Nebula（凱倫吉蘭 Karen Gillan），以最強隊形為《銀河守護隊》系列最後一集作終極一戰！

所謂睇開有感情，成班都跟觀眾成為老友。（《銀河守護隊3》劇照）

今集最大驚喜來自火箭浣熊身世大揭秘，大家更會見到超萌的火箭BB，以及火箭的靈魂伴侶水瀨Lady Lylla。另一亮點是今集回歸的嘉魔娜，並非《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）裡的嘉魔娜，而是來自不同時間線的分身。還有全新反派High Evolutionary（澤古迪伊胡治Chukwudi Iwuji）和新角色Adam Warlock（韋保達 Will Poulter）首度登場。

一眾隊員，由第一集睇到第三集，仲經歷埋《復仇者聯盟》。（《銀河守護隊》劇照）

「火箭浣熊」向來都是一副胸有成竹嘅樣子。（《復仇者聯盟4：終局之戰》圖片）

今集會講到「銀河守護隊」一眾成員在腦域KNOWHERE安定下來，但不久卻因為火箭浣熊的身世之謎而天翻地覆。為了拯救火箭，星爵帶領隊員展開危險任務，若不成功，「銀河守護隊」可能就此滅亡⋯⋯