盜月者︱與三位鏡仔合照專登趷高　張繼聰：唔貪心攞返真實高度啫

由MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、姜濤等主演的香港電影《盜月者》，今日（27日）舉行開鏡儀式。導演袁劍偉攜同MIRROR三子及張繼聰、白只、袁富華等一眾主演一同出席，祈求電影拍攝順利，票房大好。張繼聰及白只與MIRROR三子作為《盜月者》重要主演，在開鏡禮上合照，眼見三位新一代年青演員身型高佻修長，站在姜濤身邊的張繼聰也不「執輸」，就算已穿上厚底高筒鞋也特意「趷高腳尖」，爭取與MIRROR三子平頭合照。

《盜月者》由MIRROR成員姜濤、Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、張繼聰及白只主演，五位於開鏡禮上合照期間，張繼聰特意「趷高」與三位鏡仔平頭。（陳順禎 攝）

張繼聰與白只在開鏡禮上接受訪問時，張繼聰在訪問期間笑指「趷高腳」其實是逼於無奈：「最主要係頭先我企嗰個位係斜坡嚟嘅！係一個『小暗斜』！洩咗個斜度，其實我係想攞返自己應得嘅嗰份囉！咁我亦都冇貪嘅，啱啱好趷返嗰個斜度，攞返個真實嘅高度啦！」沒有特意「趷高」白只則笑指：「喺個高度贏唔到嘅，就打橫贏佢哋囉！」

張繼聰與白只笑指剛才與三位鏡仔合照時，地面有小暗斜，所以「趷高」爭取自己應得的高度。（陳順禎 攝）

張繼聰與白只亦表示兩兄弟雖然相識多年、平時也經常見面，但在六七年前的《今晚打喪屍》後再度合作，實在非常難得，亦向觀眾分享每次的電影角色：「今次我叫做大賊！個角色名！」白只亦笑指：「我就叫渠王！都係嗰啲啦！」張繼聰雖然要保持神秘不劇透，但也盡力分享：「我哋係做啲可以話係不法嘅勾當啦！但係都係專業人士嚟嘅！即係做啲犯法嘅嘢都有分專業同唔專業嘛！我哋係偏向技術型嗰種嘅！我哋就係一隊人，有一個任務咁！」他亦表示整部電影也與白只對戲，加上能夠出埠拍攝，所以戲裡戲內也非常開心。張繼聰更笑指：「我唔會用渡蜜月嚟形容啦！但係好似一啲婚姻耐咗，去一次旅行咪會愛火重燃嘅？我哋係類似咁嘅感覺囉！」更指他們的默契與「親密程度」為之側目，讓Edan與Anson Lo也好奇為甚麼會不斷在笑。

張繼聰與白只自演藝學院時已經認識，兄弟倆事隔六七年二度在銀幕上合作，笑指默契十足，Anson Lo與Edan也為之側目。（陳順禎 攝）

白只亦表示雖然二人經常見面，但合作始終帶來不一樣的感覺：「有陣時係佢講下佢拍戲辛苦，或者係講下佢啲嘢、我又講下我啲嘢，但係今次就可以一齊大家傾劇本、角色，多咗啲話題囉！」而在日本拍攝完畢後，張繼聰與白只及一眾電單車車友一同自駕遊，被問及太太阿Kay謝安琪會否呷醋，張繼聰笑指：「有陣時有啲嘢你唔會主動問囉！你唔主動問可能會安全啲！亦都唔建議其他人問囉！」但亦表示自己工作時非常認真，完成後才結伴出遊。

張繼聰隨《盜月者》劇組出埠拍戲後，與白只及一眾電單車友自駕遊，表示沒有問太太謝安琪有沒有呷醋，笑指不問會比較安全。（陳順禎 攝）

張繼聰早前於第41屆香港電影金像獎憑《窄路微塵》的演出提名「最佳男主角」，但未能如願獲封影帝，張繼聰分享指：「好多謝大家！收到好多Message。冇喎，對於我嚟講係覺得好感恩同埋都贏咗喎！贏咗好多朋友嘅支持、鼓勵！所以都係繼續努力啦！」他亦趁機會笑指：「或者我都係請教下白只囉！因為佢攞獎嗰方面經驗好豐富嘛！咁白只哥叫我『得喇！繼續做啦！』就畀心機做啦！」在旁的白只沒好氣地表示：「我自己睇咗佢嘅演出，之後同佢講話（張繼聰：「爭啲？」）真係做得好好！非常好！喺我心目中係The Best！有機會嘅跟你學下嘢啦！」張繼聰又繼續大開兄弟的玩笑：「不過我知道嚟緊白只哥啲戲都上啦！咁我都係要再排（隊）多兩三年先囉！輸畀白只哥係心甘命抵嘅！」