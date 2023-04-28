開拍《神探大戰2》延續故事　韋家輝不怕九成角色已死︰我有辦法

香港電影《神探大戰》早前於第41屆香港電影金像奬上榮獲「最佳導演」、「最佳男主角」及「最佳編劇」等六項大獎，成為本屆大贏家。《神探大戰》一眾台前幕後今日（27日）舉行慶功宴，英皇集團老闆楊受成博士攜同導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂、湯怡等一同出席，慶祝電影取得大捷。慶功宴上，英皇老闆楊受成博士及導演韋家輝宣布，將會開拍《神探大戰2》，延續首部作品的故事，雖然開拍日期未明，但觀眾可以再期待李俊（劉青雲 飾）及一眾主演前作的演員再次出現於銀幕上，一同組成一系列破解奇案的故事。



《神探大戰》舉行慶功宴，英皇老闆楊受成攜同導演韋家輝、劉青雲、林峯、陳家樂及湯怡等一同出席。（葉志明 攝）

對於《神探大戰》在大捷後宣布開拍續集，陳家樂與湯怡笑指自己的角色在首集已經死去，陳家樂表示：「死咗㗎喇！其實呢套電影第一集應該九成嘅演員（飾演的角色）都死咗，所以我頭先都專登行過去問導演，第二集嘅故事係諗住全新定延續，佢話：『延續啊！好唔好呀？』咁我就心諗延續咁我就即係冇份？咁其實即係考下導演，死咗都可以寫翻生！真係勁喇導演！」

《神探大戰》宣布開拍續集，將延續首集的故事，陳家樂與湯怡笑指故事九成演員飾演的角色都已經在劇情中死去，很期待導演如何將他們翻生。（葉志明 攝）

對於《神探大戰2》，導演韋家輝在訪問時表示將會延續自首集的故事，更笑言不怕絕大部分的角色都已經死去：「我有辦法可以令觀眾見到，因為觀眾鍾意！」