紅女巫Elizabeth Olsen真空出席首映 高叉透視長裙豔壓同劇女星
撰文：莫匡堯
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美國串流平台HBO MAX自家製犯罪新劇《愛與死亡》（Love & Death）將於4月27日獨家於平台上首播，劇集由「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、《犬山記》金像提名男配Jesse Plemons等主演，講述一對居住於德州的夫婦，過着平淡、熱衷上教堂的生活，直到遇上令一對夫婦，彼此的生活交織下引起難以言喻的挫敗與無法滿足的慾望，釀成一連串的暴力事件，顛覆了看似完美、和諧的生活。
《愛與死亡》日前於美國洛杉磯舉行首映，伊莉莎伯奧遜以一身高叉露背紅裙出席。一向擁有傲人上圍的伊莉莎伯雖然沒有大騷事業線，卻疑似真空上陣，在透視的紅裙下「乳首散步」，頓時成為全場焦點，豔壓同場的其餘三位女星。
伊莉莎伯「乳首散步」的照片及影片在社交媒體上瘋傳，引來不少粉絲及網民留言，有不少粉絲大讚：「長裙的紅色與伊莉莎伯襯到絕！」亦有網民高呼：「緋紅女巫的幻視！」似乎借伊莉莎伯於Marvel的代表角色緋紅女巫（Scarlet Witch）與幻視（Vision）的銀幕情侶檔，表示留意到伊莉莎伯性感造型的透視幻覺。