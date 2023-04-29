紅女巫Elizabeth Olsen真空出席首映　高叉透視長裙豔壓同劇女星

美國串流平台HBO MAX自家製犯罪新劇《愛與死亡》（Love & Death）將於4月27日獨家於平台上首播，劇集由「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、《犬山記》金像提名男配Jesse Plemons等主演，講述一對居住於德州的夫婦，過着平淡、熱衷上教堂的生活，直到遇上令一對夫婦，彼此的生活交織下引起難以言喻的挫敗與無法滿足的慾望，釀成一連串的暴力事件，顛覆了看似完美、和諧的生活。



「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜主演HBO Max串流平台自家製新劇《Love & Death》，劇集以她在淋浴期間的畫面作為海報。（《Love & Death》劇集劇照）

《愛與死亡》日前於美國洛杉磯舉行首映，伊莉莎伯奧遜以一身高叉露背紅裙出席。一向擁有傲人上圍的伊莉莎伯雖然沒有大騷事業線，卻疑似真空上陣，在透視的紅裙下「乳首散步」，頓時成為全場焦點，豔壓同場的其餘三位女星。

伊莉莎伯奧遜以一身紅色高叉長裙現身劇集首映禮。（視覺中國）

伊莉莎伯奧遜成功藉真空上陣「乳首散步」豔壓同場三位女星。（視覺中國）

伊莉莎伯奧遜一向不吝嗇大曬傲人上圍，但首映禮的紅色長裙卻是平口剪裁，但透視效果下「乳首散步」亦令她非常搶鏡。（視覺中國）

伊莉莎伯奧遜與男主角Jesse Plemons一同踏上首映禮紅地毯，胸前堅挺雙峰頓成焦點。（視覺中國）

伊莉莎伯奧遜真空上陣之餘，紅裙亦展示白滑美背。（視覺中國）

伊莉莎伯「乳首散步」的照片及影片在社交媒體上瘋傳，引來不少粉絲及網民留言，有不少粉絲大讚：「長裙的紅色與伊莉莎伯襯到絕！」亦有網民高呼：「緋紅女巫的幻視！」似乎借伊莉莎伯於Marvel的代表角色緋紅女巫（Scarlet Witch）與幻視（Vision）的銀幕情侶檔，表示留意到伊莉莎伯性感造型的透視幻覺。

伊莉莎伯奧遜真空上陣之餘，紅裙亦展示白滑美背。（視覺中國）

伊莉莎伯奧遜的透視高叉長裙露近至長腿根部。（視覺中國）

伊莉莎伯奧遜的美背、長腿亦不及胸前「乳首散步」吸睛。（視覺中國）