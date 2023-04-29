星球大戰︱天行者Mark Hamill親自授徒　一個原因再出山訓練Jedi

受盡全球科幻影迷追棒的《星球大戰》（Star Wars）系列電影及電視劇，近年積極擴充作品人物跨度的領域，在原《星球大戰》三部曲的基礎上不斷發揮可能性，加入新人物角色。於元祖三部曲裡飾演天行者（Luke Skywalker）一角的演員Mark Hamill，近日於星球大戰官方社交媒體平台一段影片中現身，縱使年過七旬，竟然繼續一對一訓練新一代絕地武士（Jedi），更於影片中借不少經典情節訓練新的徒弟（Padawan），令觀眾不感奇怪，Mark Hamill究竟因為甚麼原因再度出山。

年過七旬的Mark Hamill，竟然出山親自教授新徒弟。（《星球大戰》宣傳影片截圖）

Mark Hamill在訓練場內指導徒弟揮劍。（《星球大戰》宣傳影片截圖）

Mark Hamill在影片中一本正經地對正在揮劍的徒弟說：「記住！感覺原力！」更將徒弟倒吊在訓練場中，對他說：「你現在身處於Kobo星，雪人怪物正在迫近，但你一點也不感到害怕！展示你的專注！」重現了《星球大戰之帝國反擊戰》（Star Wars：Episode V—The Empire Strikes Back）裡，在冰天雪地的Kobo星被雪怪俘虜、倒吊在洞穴裡嘗試脫身的經典情節。

Mark Hamill甚至將徒弟倒吊起來。（《星球大戰》宣傳影片截圖）

Mark Hamill要徒弟專心運用原力。（《星球大戰》宣傳影片截圖）

《星球大戰》宣傳片裡還原了《星球大戰》原三部曲的第二集，天行者失手被大雪怪擁下，被吊於冰洞中的情節。（《星球大戰》電影劇照）

在電影中捉走天行者的大雪怪。（《星球大戰》電影劇照）

而Mark Hamill在訓練徒弟時，見徒弟凌空旋轉手中的激光劍道具時，無奈地說：「你不是在打棒球！」亦教導徒弟運用原力操控對手的思想，Mark Hamill凌空揚手徐徐地說：「你現在帶我去找議長。」徒弟亦重覆手勢與對白：「你現在帶我去找議長。」

Mark Hamill亦教徒弟以原力操控的方法。（《星球大戰》宣傳影片截圖）

為了訓練徒弟用激光劍擋格激光槍的字彈，Mark Hamill要徒弟蒙起雙眼，然後用爆谷灑向對方，要徒弟用激光劍擋格，更一邊灑一邊露出調皮的笑容，還原了《星球大戰》Obi-Wan Kenobi訓練天行者時，要他蒙眼擋激光槍子彈的經典畫面。但徒弟被Mark Hamill灑得全身都是爆谷，無奈地說：「Mark！你知道我其實沒有原力對嗎？」但Mark Hamill竟然說：「不要找藉口！」

Mark Hamill以爆谷代替激光槍子彈，灑向蒙眼的徒弟方向。（《星球大戰》宣傳片截圖）

Mark Hamill灑爆谷時不禁面露笑容。（《星球大戰》宣傳片截圖）

蒙了眼的徒弟被Mark Hamill灑得全身都是爆谷。（《星球大戰》宣傳片截圖）

宣傳片段還原了《星球大戰》天行者接受訓練時的經典畫面。（《星球大戰》電影劇照）

在最後的部分，徒弟手執兩根訓練激光劍，令Mark Hamill大為羨慕：「等一陣！你可以用兩把激光劍？」徒弟更天真地表示：「其實只是一把，但我能夠一分為二。」令Mark Hamill惱怒地低聲說：「他們從來沒有給我兩把激光劍！」

Mark Hamill的徒弟竟然容許同時使用兩把激光劍。（《星球大戰》宣傳片截圖）

連Mark Hamill也妒忌徒弟可以揮耍兩把激光劍。（《星球大戰》宣傳片截圖）

原來在影片裡接受Mark Hamill訓練的徒弟，是《星球大戰》新遊戲的男主角，在攝影廠裡接受動態捕捉的拍攝，影片則是預告遊戲將於美國時間4月28日推出。最後，Mark Hamill手執遊戲手掣，在螢幕面前打機，徒弟則在他背後不停依牙鬆鋼：「現在用你的原力將那個球拉過來！」令Mark Hamill沒好氣地說：「我真的不需要你向我解釋如何使用原力！」

原來Mark Hamill的學徒正在做新遊戲的動態捕捉。（《星球大戰》宣傳片截圖）

電腦特枝會將徒弟的動作化成動畫，在遊戲中使用。（《星球大戰》宣傳片截圖）

正式遊戲會將徒弟的動作展現成動畫。（《星球大戰》宣傳片截圖）