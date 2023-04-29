全港戲院日︱戲院門外現人龍　觀眾鄧小姐︰今日買到飛睇三套戲

香港政府早前宣布啟動「開心香港Happy Hong Kong」活動中，與香港戲院商會主辦的「全港戲院日2023」舉行優惠，今日（29日）全港戲院戲票均一價30元，適用於所有片種及放映格式。本日限定優惠吸引大批市民排隊爭相購買，正在上映的58部電影，總場次共超過1600場，截至今日中午12點，全港已售出戲票超過20萬張，已達成活動開初設定20萬目標。位於將軍澳一所戲院，未到電影入場時間已有大批持票觀眾等候，當中有觀眾接受《香港01》訪問，分享適逢全港戲院優惠下，他們入場支持的電影作品。

在「全港戲院日」的30元戲票優惠下，電影院再次出現人龍，爭相入場睇戲。（莫匡堯 攝）

在每位市民限購四張門票的配額下，觀眾鄧小姐表示將把握機會入場睇戲：「陣間睇《死屍死時四十四》，晏啲會再睇《關於我和鬼變成家人的那件事》。」而鄧小姐亦與朋友積極支持港產電影：「今朝已經睇咗一套，係《命案》，再加埋嚟緊嘅應該會係三套！」

觀眾鄧小姐適逄「全港戲院日」的門票優惠，一日內連續入場支持《命案》、《死屍死時四十四》及《關於我和鬼變成家人的那件事》三部電影。（莫匡堯 攝）

鄧小姐表示傾向支持香港電影：「通常有香港電影上畫都會睇嘅！外國電影就可能會睇科幻題材多。」另外亦表示對國外的大製作興趣亦非常濃厚。鄧小姐亦補充指：「不嬲都好鍾意入場睇戲，咁啱見到特價又再睇多啲。」近年香港電影受串流平台普及衝擊，但鄧小姐不喜歡等待電影上線串流才觀映，她表示：「我唔鍾意，我會直接喺戲院睇多啲！」表示家居沒有相應的觀映設備，在戲院能夠享受更佳的觀映經驗。

「全港戲院日」共有58齣影片放映，總場次共超過1,600場。（盧翊銘 攝）