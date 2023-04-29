12日︱為張栢芝復出度身訂造　林愛華盛讚Stephy︰演到咁內心嘅戲

香港愛情電影《12日》，由《12夜》導演林愛華執導，鄧麗欣及馬志威主演，電影已於4月27日正式上映。今日（29日），林愛華攜同鄧麗欣、馬志威一同出席電影宣傳活動，與觀眾見面。宣傳活動前，執導《12日》的導演林愛華接受訪問，談及電影拍攝的源起與Stephy鄧麗欣的表現，並對新一代女性感情觀念的看法。

Stephy鄧麗欣、馬志威、導演林愛華（左二）在電影《12日》的宣傳活動上大方分享各人對情的觀念。（莫匡堯 攝）

林愛華接受訪問時，提到劇本寫作的始末：「其實原本劇本係因為張栢芝復出叫我寫嘅，咁因為復出、仲要係續集，所以用返呢個Format寫啦！但係因為種種原因開唔到，變咗劇本就擺低咗，然後最近有投資者有興趣，就拍返呢個劇本。」由為張栢芝度身訂造，變成由鄧麗欣主演，林愛華表示未有在演員層面上遷就：「就演員（的改動）唔多，不過兩位演員嘅氣質係唔同，發覺佢哋演嘅方法都唔同，就算係同一樣對白。但係唔同係《12日》係要由廿幾歲做到三十幾歲，Stephy本身可以咁樣塑造，喺外型嚟講，變咗有一個優勢。」

《12日》導演林愛華接受訪問時透露，《12日》原本是為張栢芝復出而度身訂造寫的劇本。（莫匡堯 攝）

林愛華亦盛讚Stephy在電影裡的表現，表示非常滿意：「開頭我都唔知Stephy可以演到咁內心嘅戲，因為呢套戲都側重個女主角，同埋佢嗰種唔開心係好內斂、喺裡面嘅，對演員嚟講係好難嘅。唔係一啲好大嘅事件，而係心理好微妙嘅轉變。」她亦補充指：「同埋又有愛、又有恨，咁可能Stephy自己經歷過一啲戀愛，我覺得比佢以前係有深度啲嘅。」而在拍攝前，林愛華亦花不少時間與Stephy交流對婚姻、愛情的看法：「Stephy同嗰個角色好唔同，Stephy係好男仔頭，同埋佢好有自己嘅主見，但係佢個樣呢就好似好Feminine、好女性化。」

Stephy鄧麗欣在《12日》的表現獲導演林愛華盛讚。（莫匡堯 攝）

林愛華透露原本為張栢芝寫的劇本，由鄧麗欣主演，效果令她滿意，認為Stephy能夠演活角色內斂的內心戲。（莫匡堯 攝）

由劇本完成至今，香港女性的社會地位與角色一直在演進，林愛華表示未有刻意按新一代進行改變：「如果一改呢，而家廿幾歲嘅女性，係另一個故事嚟嘅！我係想拍呢個故仔，我諗係差唔多三十幾歲以上嘅男女會睇得明啲，甚至你四十幾歲更加好！」她續指：「我唔想個故仔係包羅萬有，係所有年紀嘅女仔都有，因為如果係咁會自相矛盾，所以我唯有犧牲咗而家廿幾歲、新一代嘅女性。」

林愛華亦提到《12日》較適合30幾歲甚至40幾歲的觀眾。（莫匡堯 攝）

而對於新一代的女性，林愛華亦有獨到的看法：「我覺得而家係幾Unisex（中性）嘅，好難講話而家嘅男、而家嘅女，而家廿幾歲嘅Generation係好似嘅，男同女之間。」而在愛情題材之上，林愛華亦正準備一部投入科幻元素的新作：「我而家反而寫緊一個三角戀嘅故事，但係對象一個係人、一個係機械人，我覺得咁樣反而係新！人唔完美，但係有個機械人係完美嘅，究竟你會想揀一個人定係機械人？」