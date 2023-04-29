《死屍死時四十四》 票房破2000萬　鄭中基預告有呂爵安笑料分享

電影 《死屍死時四十四》於4月4日正式上映，已上畫3星期，票房持續報喜，截至昨日（28/4）票房已順利衝破2000萬，暫列2023年港產片票房第二位。團隊仍然繼續努力謝票及宣傳，不少影院在本周末爆滿，受惠政府於今天（4月29日）舉辦「全港戲院日」，戲票前日（27日）預售反熱烈，大部份戲院皆全院滿座，氣氛熱鬧。

今日（29/4）導演何爵天與演員楊偉倫及胡麗英努力謝票。（電影公司提供）

對於票房大收2000萬，主角毛舜筠表示：「自從開關之後，票房要過2000萬已經會係一件極唔容易嘅事，希望大家繼續支持香港電影，繼續支持《死屍死時四十四》。」至於鄭中基就多謝所有入場支持我哋嘅觀眾，好感恩衝到去2000票房。「其實我同Edan拍戲嗰時發生咗件好好笑嘅事，好想同大家分享，到3000萬票房嗰時我哋就話俾大家知。」

鄭中基透露同Edan拍戲嗰時發生咗件好好笑嘅事，但要到3000萬票房嗰陣先話俾大家知。（《死屍死時四十四》 劇照）

當事人Edan都冇透露係咩事，繼續多謝每一個入場支持嘅朋友。「聽到Roanld講話到3000萬就有一件好笑嘅事同大家分享，都好想知係咩嚟，希望有機會聽到。」另一男主角黃又南說：「其實我自己都好耐冇睇過一部笑得咁開心嘅戲，希望更多觀眾可以分享到呢份開心，快啲介紹俾多啲朋友，笑聲係無價嘅！」

MIRROR成員Edan呂爵安早前為主演電影《死屍死時四十四》四出謝票。（電影公司提供）

至於余香凝同樣希望繼續多啲觀眾入場，「等我哋可以快啲衝上3000萬，呢部係大家睇完都好開心嘅電影，今日全港電影戲票$30，希望好多觀眾睇完之後推介俾朋友睇，之後再入場睇。」