命案︱Lokman楊樂文唔識揸車拍撞車　林家棟中途親身上陣壓力倍增

由鄭保瑞執導，影帝林家棟及MIRROR隊長Lokman楊樂文主演的香港犯罪電影《命案》，日前發佈第5條製作特輯。在製作特輯【楊樂文 撞車篇】中，導演鄭保瑞、編劇游乃海及兩位男主角分享戲中拍攝撞車橋段的感想。

由林家棟與Lokman楊樂文主演的《命案》中，其中有茶餐廳少東駕車不慎撞到命理大師的橋段，（《命案》電影劇照）

撞車篇介紹了戲中飾演少東的Lokman意外撞到飾演大師的林家棟，然而Lokman表示自己不懂駕車卻要拍攝撞車戲，在家棟的替身被撞倒後，導演還要讓家棟親身上陣再拍攝數次撞車戲份，讓Lokman壓力倍增。

主演《命案》的MIRROR隊長Lokman楊樂文，在電影中需要拍攝駕駛戲份，本身卻原來不懂得駕車。（《命案》製作特輯截圖）

不懂得駕車的楊樂文，要拍攝用車撞人的戲份，令他份外緊張。（《命案》製作特輯截圖）

Lokman回憶起表示：「我地嘅攝影師不斷安慰我，佢見我喺架車好緊張，然後不斷安慰我『唔駛驚』，但我都仲係唔放心，因為真係好驚。」Lokman亦謂在拍攝現場被家棟的氣勢震懾了。

撞車橋段原本由替身拍攝，但中途林家棟卻親身上陣，令軚盤後的Lokman更緊張。（《命案》製作特輯截圖）

製作特輯段可見，林家棟真的被客貨車撞開。（《命案》製作特輯截圖）

林家棟亦認真地與Lokman楊樂文一同研究拍攝效果。（《命案》製作特輯截圖）

導演鄭保瑞表示希望每場殺人戲除了已知的暴力及力量外，還可以有不同的特質。他解釋指很多時觀眾都會容易放過殺人戲的後續，「殺完人然後就話cut！」，然而導演並不滿足，認為殺人戲可以寫得更仔細。他憶起拍攝其間家棟向他表示認為此部電影的類型為勵志片，起初導演完全不同意，慢慢卻認同勵志片的說法，因為勵志片本身就充滿不可能，與電影的主題不謀而合。

拍攝《命案》的結局期間，林家棟向鄭保瑞分享指，《命案》原來是一部勵志電影。（《命案》製作特輯截圖）

《命案》故事講述一心幫鳳姐化解「死刧」的命理大師 (林家棟 飾)﹐因鳳姐獨自離開而無法阻止她被殘殺的命運。正當大師悲痛莫名之際卻機緣巧合遇上送錯外賣的茶餐廳少東 (楊樂文 飾) ，並挑起了少東與生俱來的殺戮衝動！大師算出少東將會因殺人而犯牢獄之災，少東害怕再陷囹圄，求大師幫忙改命。曾目睹少東殺貓的老差骨 (吳廷燁 飾) 堅信少東是天生的心理變態，甩不掉嗜血本性，大師卻認為既是天生，那錯的不是少東，是命運！大師使盡風水術數、中西玄學，但總是人算不如天算，鎩羽而歸…黔驢技窮之際，老差骨步步進逼、兇手虎視眈眈、還有年輕鳳姐 (伍詠詩 飾) 的致命誘惑，令少東的殺念越加熾烈，執刀就要踏上殺戮之路！而大師也頻臨精神崩潰，命中注定的大刧將至！