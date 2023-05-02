銀河守護隊3︱入場前必讀懶人包　火箭成主角、拆解兩大反派實力

Marvel本年度第二部重磅電影作品《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）將於5月3日在香港上映，電影是過檔到DC超級英雄電影宇宙的導演占士根（James Gunn）最後一部在Marvel執導的電影，完成《銀河守護隊》電影三部曲。



2023年第二部Marvel超級英雄重磅電影《銀河守護隊3》將於5月3日在香港上映。（《銀河守護隊3》電影海報）

電影第三集承接《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）的開首，銀河守護隊與雷神分道揚鑣後的故事，在銀河系的Knowhere定居，繼續守護的工作及尋找嘉摩拉的故事，而第三集的重心亦將由星爵（Starlord）轉移至第二號首領火箭（Rocket）身上，將探討他的身世之謎及銀河系面對的新一輪危機。在入場觀映前，為各位整理關於《銀河守護隊》的懶人包，包含6項劇情關鍵資訊！

《銀河守護隊3》的劇情主角將由以往的星爵，轉移至第二號人物浣熊火箭身上。（《銀河守護隊3》電影劇照）

嘉魔拉被「重設」

在《雷神奇俠4：愛與雷霆》的開首，銀河守護隊與雷神一同離開地球，一起並肩戰鬥，並分別展開雷神尋找自我與銀河守護隊尋找嘉魔拉的旅程。嘉摩拉在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）裡被養父Thanos脅迫下，到達收藏靈魂寶石之處，並因為是Thanos所心愛女兒，被作為換取寶石的犧牲品，但嘉魔拉作為銀河守護隊的核心人物，並未從此退場。

嘉魔拉一角因為從過去穿越「重生」，所以角色被「重設」成為銀河系最令人聞風喪膽的女殺手。（《銀河守護隊3》電影劇照）

在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）裡，穿越時空到現代的Thanos，帶同來自過去的嘉魔拉一同作戰，並在戰敗後留下嘉魔拉。由於重新出場的嘉魔拉來自過去，並未與一眾銀河守護隊經歷第一集起的歷險，所以角色被「重設」成首集登場時的銀河系殺手，亦因此「忘了愛」，剔除了與星爵之間的感情經歷，令星爵傷心不已。而嘉魔拉在《銀河守護隊3》裡，亦是其中一位重新審示自己的角色，嘉魔拉在完全脫離Thanos後，重新尋找何處為家，亦要適應一眾守護隊員並自己複雜的情感與記憶。

曾經與星爵從《銀河守護隊》首兩集建立出情侶關係的嘉魔拉，因為角色被「重設」，所以在劇情中將會「忘了愛」。（《銀河守護隊3》電影劇照）

星爵只是普通人類

星爵原名Peter Quill，在8歲時母親因癌病去世，然後便被星際盜賊Yondu擄去，從此也成為一位浪跡星際的盜賊成員。在《銀河守護隊》第一集裡，星爵能夠赤手空拳握着紫色的力量寶石，被發展原來並非普通地球人，擁有一種遠古高等外星生物的基因。

在《銀河守護隊》首集，星爵因為能夠赤手空拳握着力量寶石，所以被發現基因並不只是人類的秘密。（《銀河守護隊》電影劇照）

而在第二集裡，星爵遇到他的生父Ego，Ego是一個吞噬星球、吸收其能量遠古高等生物，擁有神力級數的力量，星爵一切異於人類的超能力，皆來自與Ego的父子血脈連繫。但在銀河守護隊擊敗並殺死Ego後，星爵失去了來自父親的超能力，回復成為一位普通地球人。

星爵的生父Ego是宇宙神級人物，擁有遠古的超能力，亦因為父子血脈令星爵一定程度上獲得父親的某部分能力。（《銀河守護隊2》電影劇照）

但星爵因為擁有來自銀河系的知識、裝備武器與飛船駕駛能力，令他也繼續是銀河守護隊的隊長兼核心靈魂人物。而在浪跡銀河系多年，僅僅在《復仇者聯盟4：終局之戰》短暫回到地球的星爵，會如何重新尋找自己的身份？相信在《銀河守護隊3》裡會得到解答。

作為銀河守護隊的靈魂人物，星爵僅在《復仇者聯盟4：終局之戰》短暫回到地球，一直也在浪跡於銀河系各處。（《銀河守護隊3》電影劇照）

獵布拉成為守護隊員

同為Thanos的女兒，嘉魔拉的生化改造人妹妹獵布拉，經過兩集《復仇者聯盟》後，性情變得和善，放下對養父的仇恨，肩負起守護銀河的重任，成為銀河守護隊的核心成員之一。獵布拉的角色設定，幾乎與嘉魔拉完全對調，她因為多次被Thanos升級改造，成為一位戰鬥力非凡的主力成員。

獵布拉經過《復仇者聯盟3：無限之戰》後，成為銀河守護隊的一員。（《復仇者聯盟4：終局之戰》電影劇照）

憑獵布拉的生化科技改造，獵布拉相信將於《銀河守護隊3》裡得到更廣泛的發揮，尤其是她的智能大腦、能夠變化成武器的左臂及能夠再生治療的身體，雖然獵布拉依然長着一副兇猛的外表，但觀眾千萬不要誤會，她已不再是憎恨整個銀河系的殺手妹妹。

別看獵布拉依然一副兇狠的樣貌，她心裡已經變成一位善良的人。（《銀河守護隊3》電影劇照）

火箭被進化改造之謎

由首集《銀河守護隊》開始，浣熊火箭的身世一直是電影的其中一個迷思，究竟牠是外星生物，抑或經過科技改造令牠比一般浣熊擁有更高智能？火箭在《銀河守護隊》裡曾經展示牠的裸背，而牠的背上部分毛髮被剃去、充滿了手術後的疤痕，但牠倔強的性格令牠一直不肯向隊友們透露自己過去的經歷。相信火箭曾經經過一連串的改造，令牠擁有接近甚至超過人類的智慧、發明的能力、精準的槍法與不下於星爵的駕駛太空船能力。

浣熊火箭的身世在《銀河守護隊》首兩集中一直沒有被交代，但作為第二號人物的他，背後承受過不少苦楚。（《銀河守護隊3》電影劇照）

《銀河守護隊》首集，浣熊火箭背上已有大量術後傷疤，顯然為第三集留下伏線。（《銀河守護隊》電影劇照）

《銀河守護隊3》的預告片透露，本集將會以火箭的身世作為劇情中心，而電影的最大反派至高進化者（High Evolutionary），恰好是一位瘋狂的進化科學家，擅長進行生物進化實驗，但若至高進化者的實驗背後，究竟存在甚麼陰謀？相信電影劇情將會完全揭曉。

浣熊火箭的身世將會在《銀河守護隊3》裡被仔細交代，當中亦包括牠被改造的過程及原因。（《銀河守護隊3》電影劇照）

拆解至高進化者超班智力實力

至高進化者作為《銀河守護隊3》的主要反派，實力非常頑強，在能量與智力值不下於《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp：Quantumania）兼Marvel第五六階段的主要反派「征服者康」。至高進化者在Marvel的漫畫中是一位極端基因科學家，他自視為神，嘗試利用科學推動人類進化，而且會在人體及各生物身上進行基因實驗，並將不同生物提升至人類的智能等級，嘗試尋找自己理想中的完美世界。

《銀河守護隊3》的反派至高進化者，是一位瘋狂科學家。（《銀河守護隊3》電影劇照）

至高進化者作為《銀河守護隊3》的反派，實力與野心仍然是一個迷。（《銀河守護隊3》電影劇照）

從Marvel官方網站的數據可見，雖然至高進化者的戰鬥能力不高，但在耐力、能量值及智慧值均將近滿分，相信對以太空武器為主要戰鬥工具的銀河守護者而言，至高進化者及其爪牙，仍然屬於相當頑強的對手，需要在各成員協力下才能夠完全擊敗。

據Marvel官方網站的數據，至高進化者在耐力、能量值及智力值均幾近滿分。（Marvel官方網頁截圖）

新角色Adam Warlock係乜水？

Adam Warlock是《銀河守護隊3》新登場的角色，由Will Poulter飾演，他的造型非常獨特，有着「至高族」的金色皮膚，與《銀河守護隊2》的至高族祭司一樣，而其實他就是至高族女祭司Ayesha的兒子，有着類似Marvel隊長的宇宙超能力。

Adam Warlock有着一副反派打手的外表。（《銀河守護者3》電影劇照）

Adam Warlock是至高族女祭司Ayesha的兒子。（《銀河守護隊2》電影劇照）

在Marvel漫畫的設定中，Adam Warlock能夠以發射的能量作為武器、擁有魔法及空間轉移能力、甚至操控靈魂寶力並使用無限手套，可見實力非常強橫。

一睇就知道Adam Warlock在速度上完勝何依賴科技的超級英雄。（《銀河守護隊3》電影劇照）

同時他在漫畫中亦是至高進化者的守護者，負責護衞及執行至高進化者不肯親自出手的暗黑任務，相信在Adam Warlock的加盟下，至高進化者一方實力更為強大，而作為漫畫中其中一位宇宙最強的超級英雄，Adam Warlock相信會左右了《銀河守護隊3》的局面。