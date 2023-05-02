Met Gala︱Rihanna紅地氈晒孕肚　完勝Sydney Sweeney、Daddario

一年一度的Met Gala（大都會藝術博物館慈善晚宴）在美國紐約時間5月1日舉行，被外界稱為「時裝界奧斯卡」，Met Gala是時裝界每年最大規模的宴會活動，一眾荷里活巨星、樂壇天王天后及超模均會盛裝出席，令宴會前的紅地氈成為活動最大焦點。

今屆奧斯卡出爐影后楊紫瓊，今日以一身黑白色禮服出席Met Gala，並於宴前亮相紅地氈。（視覺中國）

今年的Met Gala一如以往星光熠熠，除了奧斯卡出爐影后楊紫瓊、最佳男配關繼威、妮歌潔曼（Nicole Kidman）及安妮夏菲維（Anne Hathawa）等影壇重量級人馬，流行樂壇天后Rihanna更挺孕肚照常出席，造型及性感程度更完勝同場的Sydney Sweeney、Alexandra Daddario！

目前正懷有第二胎的Rihanna，在懷孕後依然積極出席公開活動及表演，據知Rihanna的預產期為5月13日，繼早前於美國欖球大賽超級碗（Super Bowl）表演跳唱後，Rihanna臨盤在即，仍然出席Met Gala的盛會。今日，Rihanna以一襲立體白玫瑰晚裝亮相，進場時，晚裝的白玫瑰球包裹着Rihanna的上半身，而向來穿搭出位的Rihanna，晚裝當然內有玄機！

Rihanna於Met Gala紅地氈進場時，被一個「立體白玫瑰球」包裹上半身，僅露出臉孔正面！（視覺中國）

Rihanna於Met Gala出場時，上半身被「立體白玫瑰球」包裹，下半身則是一襲白色晚裝長裙。（視覺中國）

Rihanna的「立體白玫瑰球」其實是她的披肩，在褪下披肩後、露出內搭的白色吊帶低胸晚裝，而晚裝亦讓Rihanna繼續大曬孕肚及逼爆上圍。Rihanna的造型不但驚喜連連，更展現孕媽非一般自信性感，成為全場最備受觸目的一位巨星。

相反，一直以火辣性感身材見稱的25歲女演員Sydney Sweeney及人妻女神Alexandra Daddario，卻分別罕有地收起性感胸線，不走平常的超性感路線。Daddario的造型雖然走透視風格，低調露出胸緣曲線，但亦未感驚喜。雖然Sweeney及Daddario在紅地氈上美貌依然明豔動人，卻在Rihanna面前顯得黯然失色。