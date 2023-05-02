《關於我和鬼變成家人的那件事》票房累收600萬　周末見面場賣爆

台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，由許光漢、林柏宏及王淨主演，於台灣上映便火速成為2023年最快破億台片，更攀上台影史上最高票房第七位。電影勢頭來到香港一樣強橫，公映後口碑一致讚好，截止目前為止票房更錄得600萬。而三位演員更鐵定本周末來港見一見香港觀眾。

承接台灣的強勢，電影來港票房都相當強勁。（《關於我和鬼變成家人的那件事》劇照）

香港票房口碑報捷的消息令到台灣的台前幕後感到鼓舞，三位主角許光漢、林柏宏和王淨更決定將於本週末5月6-7日將親身到香港與觀眾見面，答謝大家支持。相關場次今早開賣，一共20場門票火速賣爆，部分場次只餘單丁位，但轉眼間都售罄，氣勢相當凌厲。

20 場見面場次，都火速被掃光。（網上圖片）

《關於我和鬼變成家人的那件事》甫於香港開畫便成票房冠軍，主角之一王淨希望大家都能帶自己愛的人進戲院感受電影那份「愛」：「這是一部充滿了很多議題的電影，不同族群的人一定都可以在裡頭找到自己的感動。愛不需要歸類或名稱，希望大家都能帶著自己親愛的對象進戲院。」

而許光漢也非常認同，並表示這是一套包含非常多元素的電影：「《關》結合了很多元素，裡面有一些是你生活周遭可能發生的事情，也有一些驚悚嚇人的內容，但又有喜劇的成分綜合一下而不會讓你這麼害怕，動作場面像飛車追逐、槍戰… 當然也有一些意想不到的親情，意想不到的愛，很多的意想不到，希望觀眾們進戲院觀看後也會有很多意想不到的收穫！」

林柏宏演的「死掉的Gay」更是大獲好評，更表示期待跟大家見面：「這是一部非常瘋狂荒謬可愛，絕對讓你哈哈大笑的動作喜劇。但是在這個很瘋狂的故事的背後，也有很多很深刻的情感 — 包含了親情友情愛情… 這個電影就告訴我們，其實很多的愛，我們不需要為他下註解下定義，愛就是愛，所以希望大家可以來電影院感受。這個電影想要傳達這份很溫暖很正面的力量，期待在電影院和香港的朋友見面。」